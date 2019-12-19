Çine'de zincirleme kaza: 1'i bebek 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çine'de zincirleme kaza: 1'i bebek 6 yaralı - Son Dakika

Çine'de zincirleme kaza: 1'i bebek 6 yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 1 otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Çine'de zincirleme kaza: 1'i bebek 6 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 1 otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 10 aylık bebek Hatice İkra Abbak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Aydın- Muğla yolu, Çaltı Mahallesi Kavşağı'nda, meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Çine'den Efeler'e giden Ali Abbak yönetimindeki 09 C 2878 plakalı otomobil, tali yoldan iddiaya göre kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Mevlüt Gökçen'in kullandığı 48 KT 378 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet karşı şeride geçerek Mehmet Karaman yönetimindeki 09 LV 323 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Gökçen, otomobil sürücüsü Abbak ile yanındaki Kadriye Abbak, Bilal Abbak, Kerem Abbak ve 10 aylık bebek Hatice İkra Abbak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hatice İkra bebeğin hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.


Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti
Elektrik teline takılan çekyatı görenler neye uğradığını şaşırdı! 7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:40 BBDSO, Azeri besteciler Bülbüloğlu ve Mirzayev'i ağırladı - Son Dakika
00:34 "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Son Dakika
00:22 İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı - Son Dakika
00:21 Tarihçi İlber Ortaylı'dan Üsküp'te "Türkçe Eğitim Bayramı" dolayısıyla konferans - Son Dakika
00:12 Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:48:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çine'de zincirleme kaza: 1'i bebek 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]