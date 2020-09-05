Çine'deki 2 bin 600 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika

Çine'deki 2 bin 600 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak

AYDIN'ın Çine ilçesindeki 2 bin 600 yıllık tarihi Gerga Antik Kenti, ekim ayında başlayacak kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak.

Çine'deki 2 bin 600 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak, System.String[]

AYDIN'ın Çine ilçesindeki 2 bin 600 yıllık tarihi Gerga Antik Kenti, ekim ayında başlayacak kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak. Kariada Gizemli Köy olarak da bilinen bölgede tapınak, çeşmeler ve yıkılmış kayadan yapılmış heykeller bulunuyor.

Madran Dağı arkasındaki kırsal Alabayır ve Kırsakallar mahalleri arasında kalan Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle 1 Ekim'de başlayacak. Çalışmalar Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülecek. Bölgede incelemelerde bulunan İl Turizm ve Kültür Müdürü Mehmet Umut Tuncer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan burada kazı yapma iznini aldık. Müze müdürlüğü koordinesinde burada ekim ayı başlarında kazı çalışmalarına başlayacağız. Tapınak yapıları zaten şu an tespit edilebilir durumda. Beklentimiz, bölgede antik bir yerleşim alanı keşfetmek olacak. Bu çalışmaların başlayacak olması bizleri sevindirdi ve heyecanlandırdı. Gelecek günlerde burası için çok güzel haberler bekliyoruz" dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, "Burada Kome kutsal alanda çalışmalara başlayacağız. Karia bölgesinin kutsal alanlarının en önemli bölgesidir. Özellikle ayaktaki tapınağıyla, açık hava kült alanlarıyla çok önemli bir merkezdir. Burada yapılan çalışmalarda hangi yapıların olduğunu ve neler yapabileceğimize bakacağız" diye konuştu.Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbaki Yıldız, "Müze müdürlüğü olarak yapılacak çalışmalarla ilgili çok heyecanlıyız. Buradaki tapınak ve diğer mimari kalıntılar arkait dönemden kalma. Bölgemizde çok az bulunan kalıntılardır. Ayrıca Gerga tapınağının bire bir ölçeğindeki minyatürünü de Aydın Arkoloji Müzesi bahçesine kurmak istiyoruz. Amacımız antik kente gelemeyen misafirlerimize, müzede minyatürlerini sergilemek. Müzemizin ziyaretçi sayısı da artmış olacak" dedi.


Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 08:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çine'deki 2 bin 600 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika

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