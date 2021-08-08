ÇİNE'DEKİ ORMAN YANGININDA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 3'NCÜ GÜNÜNDE - Son Dakika

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde başlayarak komşu il Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmaları, 3'üncü gününde sürüyor.

Muğla Yatağan'ın kırsa Hacıveliler Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki ormanlık alanda, geçen cuma günü saat 14.00'te başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle komşu il Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Akçaova Mahallesi'ne sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye ise karadan yangına müdahale etti.

Dün günboyu havadan ve karadan yapılan müdahaleler, bugün de sürüyor. Orman yangınının, yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Yangının sürdürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.