Çine HES'in özelleştirilmesine onay
18 dakika önce
Çine HES'in işletme hakkının 120.5 milyon TL bedelle İş-Kaya İnşaat'a devredilmesine onay verildi.
Çine HES
'in işletme hakkının 120.5 milyon TL bedelle İş-Kaya İnşaat'a devredilmesine onay verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:20
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