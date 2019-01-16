Son Dakika Haberleri: Çine HES'in özelleştirilmesine onay

Çine HES'in özelleştirilmesine onay

18 dakika önce

Çine HES'in işletme hakkının 120.5 milyon TL bedelle İş-Kaya İnşaat'a devredilmesine onay verildi.

Çine HES'in özelleştirilmesine onay, System.String[]
Çine HES'in işletme hakkının 120.5 milyon TL bedelle İş-Kaya İnşaat'a devredilmesine onay verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:20 

Ekonomi
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