Çine Meslek Yüksek Okulu 25. Yılını kutladı

Adnan Menderes Üniversitesi'nin ilk Meslek Yüksekokullarından olma özelliğini taşıyan Çine Meslek Yüksekokulu, 25. kuruluş yıl dönümü kutlaması, Süleyman Pekgüzel Kampüsü'nde gerçekleşti.



Etkinliğe, Kurucu Rektör Prof. Dr. Cezmi Öncüer, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Mehmet Aydın, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Süleyman Pekgüzel'in ailesini temsilen Hüseyin Pekgüzel, Çine eski Kaymakamı Ahmet Boyacı, Çine eski Belediye Başkanı Celaleddin Kocaman, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, emekli öğretim üyeleri, kurum müdürleri ile akademik-idari personel katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Çine Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serkan Bakırcı, okulun bugüne kadar 11 farklı bölümde 2612 mezun verdiğini, halen 5 program, 659 öğrenci, 19'u akademik toplam 41 personel ile eğitim faaliyetlerine devam ettiğini belirtti ve "Okulumuz teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalara verdiği önem ile öne çıkan bir okuldur. Sloganımızı eğitimden üretime olarak belirledik. Okulumuz, kurulduğu günden bugüne bitkisel hayvansal üretim ve gıda işlemeye yönelik 15 farklı uygulama birimi sayesinde ülkemizde yaygın tüketilen birçok ürünü öğrencilerimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığına ait izinler ve denetimler kapsamında, üreten bir okuldur" dedi.



Akademik nitelik, yayın sayısı ve projeler hakkında bilgi veren Bakırcı, Çine MYO'nun yürüttüğü çalışmaların altında çok ciddi birimkimler olduğunu, akademisyenlerimizin ve idarecilerimizin okulumuzun çıtasını çalışmalarıyla yükselttiklerini belitti ve "Bizler de bundan sonra çizgimizi bozmadan çıtayı daha da yükselterek hem okulumuzu hem de Üniversitemizin ismini her platformda daha güçlü bir şekilde duyurmanın gayreti içinde olacağız." sözlerinin ardından emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek konuşmasına son verdi.



25 yıl önce açılışını gerçekleştirdikleri Çine MYO'nun yıl dönümünde bir arada olmanının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kurucu Rektör Prof. Dr. Cezmi Öncüer, Üniversitenin ilçelerde yapılanma öyküsünü anlattı. Öncüer, "Üniversitenin ilk yıllarında zor koşullarda çoğu zaman fedakarlıklarla yapılanmamızı gerçekleştirdik. Yörenin özelliğini de göz önünde bulundurarak meslek yüksekokullarını oluşturduk. Kuruluşumuzun ikinci yılında Yenipazar MYO ile Çine MYO ilçelerdeki ilk okullarımız oldu." dedi. Mezun olan öğrencileri, Çine'nin tanıtım elçisi olarak gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Cezmi Öncüer, okulun kuruluşundan bu yana emeği geçen herkese teşekkür etti.



Eğitimi ve sosyalleşmeyi bir üst seviyeye taşıyan üniversiteler sayesinde ilçelerin ekonomik ve sosyal açıdan kalkındığını belirten Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Çine MYO'nun kampüs havasında bir okul olduğunu, gelişimi için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ederek emeği geçen diğer kurumlara da teşekkürlerini iletti.



ADÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanları Kate Donets, Deniz Çağlar ve Özgür Elgün'ün sunduğu Trio Konseri'nin ardından Çine MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. İ. Bülent Helva, okulun kuruluşundan bugüne 25 yılını özetleyerek önümüzdeki dönemlerde geliştirilecek projeler hakkında bilgi verdi.



Çine MYO'nun kuruluşundan bugüne emeği geçenlerin duygu ve düşüncelerini paylaşmalarının ve şeref defterini imzalamalarının ardından 25 yılda gerçekleştirilen Meslek Yüksekokulu faaliyetlerinin sergilendiği resim sergisi ziyarete açıldı. - AYDIN