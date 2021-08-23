Üye Girişi
Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber sitelerinin gündeminde - Son Dakika

Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber sitelerinin gündeminde

23.08.2021 16:36
Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber sitelerinin gündeminde, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyelerinin çalışmaları, Journal of Veterinary Behaviour dergisinde yayımlanmasının ardından dailymail.co.uk, todayuknews.com ve usmail24.com dahil dünya basında gündem oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyelerinin çalışmaları, Journal of Veterinary Behaviour dergisinde yayımlanmasının ardından dailymail.co.uk, todayuknews.com ve usmail24.com dahil dünya basında gündem oldu.

Uluslararası Mevlana Projesi kapsamındaki çalışmalardan 2 adet SCI indeks makale yayımladıklarını belirten Prof. Dr. Özdal Gökdal, bu araştırmanın Mevlana projesi dışında Rodolfo Ungerfeld ve Aline Freitas-de-Melo ile birlikte planlandığını ve Uruguay'da kaldıkları süre içinde Migues'te yer alan fakülte araştırma istasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Doğumdan hemen sonra koyunlar ve kuzular arasında güçlü ve farklı duyusal sinyaller üzerine kurulu bir bağ oluştuğunu ancak, ilerleyen kuzu yaşı ile birlikte bu bağda rol alan duyusal sinyaller hakkında çok az bilgi bulunduğunu belirten Prof. Dr. Özdal Gökdal, "Çalışmanın amacı, kuzuların 3 aylıkken annelerine veya başka bir koyuna yönelik tercihlerinde görsel ve işitsel uyaranların önemini ortaya koymak" dedi.

Araştırma amaç ve bulgularına yer verilen haberlerde; proje ile kuzuların annelerinin meleme sesleri aracılığıyla annelerini tanıyabildikleri, ancak gerçek boyutlu yüz fotoğraflarından annelerini ayırt edemediklerini ortaya koyulduğu, kuzuların annelerinin yüz görüntülerinden daha çok, seslerine güvendikleri ve bu sesli iletişimin, diğer koyunlara kıyasla annelerini güçlü bir şekilde tercih etmelerine yardımcı olması açısından hayati önem taşıdığı aktarılıyor.

Araştırmanın ayrıntılarına inen haberlerde; araştırmacıların, kuzuların annelerini nasıl tanıyabileceklerini belirlemek için 24 koyun ve üç aylık kuzularını üç test altında inceledikleri bildiriliyor. Testlerden önce kuzular annelerinden 90 dakika boyunca ayrıldığı, her bir test gerçekleştirilirken, üç dakika boyunca müdahale olmaksızın bir alan içinde kuzuların gözlendiği aktarılıyor. İlk testte, araştırmacıların kuzuların görsel sinyallerini annelerinin veya başka bir koyunun yüz fotoğrafını kullanarak değerlendirdiğini, ikinci testte kuzuların annelerinin melemesini mi yoksa tanıdık bir koyunu mu tercih ettiğini belirlemeyi amaçlayan işitsel sinyallere odaklandığını, üçüncü ve son testin ise hem görsel hem de işitsel sinyalleri içeren ancak fiziksel temas içermeyen ortamda yapıldığı bilgisi veriliyor.

Haber kaynakları makale bulgularından hareketle; ilk testte kuzuların, annelerinin veya tanıdık koyunların fotoğrafına yönlenme açısından fark olmadığını; ikinci testte kuzuların, annelerinin yakınlık bölgesine daha önce, daha fazla kez girdiklerini, daha uzun süre kaldıklarını ve oradayken başka bir koyunun yakınlık bölgesinde olduğundan daha fazla ses çıkardıklarını ve üçüncü testte de ilk iki testi onaylayan bulgular elde edildiğini yazıyor.

Prof. Dr. Özdal Gökdal, 'Lambs identify their mothers' bleats but not a picture of her face' başlıklı makalenin henüz Journal of Veterinary Behavior dergisinde basım aşamasında iken ABD, Kanada ve Birleşik Krallık basın organlarında gündem olmasının ADÜ'nün uluslararası tanınırlığına önemli bir katkısının olacağına inandığını ifade etti. - AYDIN

Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber sitelerinin gündeminde
Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber sitelerinin gündeminde
Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber sitelerinin gündeminde
Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber sitelerinin gündeminde
Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber sitelerinin gündeminde

Adnan Menderes Üniversitesi, Uruguay, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber sitelerinin gündeminde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti 16:27 Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı 16:05 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler 15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler
Hadise, PUBG Mobile'a özel şarkı yaptı 15:20 Hadise, PUBG Mobile'a özel şarkı yaptı Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt 15:17 Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü 14:46 Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu 14:21 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu 14:02 Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu

Son Dakika Haberleri
16:06 Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.
16:04 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı
15:47 Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi
15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler
15:43 Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu
15:25 Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada
15:16 Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt
14:57 Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'ı bile geride bıraktı
14:45 Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
14:32 Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
Altı aylık hamile Özge Özpirinçci, kızına Üzüm adını verdi Altı aylık hamile Özge Özpirinçci, kızına Üzüm adını verdi         
16:39
Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık. Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.         
16:06
Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi         
15:47
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı         
15:21
Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı         
15:19
Fıtık ameliyatı sonrası vücudunda yaralar oluştu! Kuaför kadın, kızı tarafından ölü bulundu Fıtık ameliyatı sonrası vücudunda yaralar oluştu! Kuaför kadın, kızı tarafından ölü bulundu         
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz         
14:31
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı         
13:22
Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor         
12:32
Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış         
12:24
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 16:43:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber sitelerinin gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement