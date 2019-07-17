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Çine Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı'nda 'Çalışkan' dönemi

2 saat önce

Çine Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığına Murat Çalışkan atandı.

Çine Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı'nda 'Çalışkan' dönemi, System.String[]
Çine Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığına Murat Çalışkan atandı.

Geçtiğimiz yılsonu kapatılan Çine Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı MHP Çine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çalışkan'ın başkan olarak atanması ile yeniden açıldı. Aydın İl Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenen tören ile görevine başlayan Çalışkan, "Bana bu görevi layık görenlerden Allah razı olsun. Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizlere layık görülen bu görev tüm ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Murat Çalışkan'a Türk Bayrağı'na sarılı Kur'an-ı Kerim hediye ederek yeni görevinde başarılar dileyen Aydın İl Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Tayfun Şan, "Murat başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu. - AYDIN
Aydın, Çine, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
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