Çine ve Germencik'te yeni eğitim öğretim yılı başladı

Aydın'ın Çine ve Germencik ilçelerinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı.

Hükümet Meydanına Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çelenk koyma töreninin ardından Fevzipaşa Sevim Kalkan İlkokulu'nda devam eden kutlamada konuşan Çine İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, yeni eğitim öğretim yılının tüm aileler, öğrenciler ve öğretmenlere hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Üstündağ, "İlçemizde 45 eğitim öğretim kurumu, 7 bin 115 öğrenci, 601 personel ve öğretmenle eğitim ve öğretime hazırız." dedi.

Germencik'te 7 bin 500 öğrenci ders başı yaptı

Germencik'teki tören ise Şehit Cafer İlkokulunda yapıldı.

Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, yaptığı konuşmada "Bizler 7 bin 500 öğrencisi 600 çalışanıyla büyük bir aileyiz. Başta öğrencilerim olmak üzere eğitim çalışanlarımız ve velilerimize sağlıklı, başarılı ve verimli bir eğitim öğretim yılı diliyoruz." dedi.