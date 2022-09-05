Rekabet kızışıyor: Intel i9-13900K performansı şaşırtacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet kızışıyor: Intel i9-13900K performansı şaşırtacak

05.09.2022 09:59
Rekabet kızışıyor: Intel i9-13900K performansı şaşırtacak

Cinebench skoru sızdırılan 13. nesil ntel i9-13900K işlemci, Intel'in bir önceki nesil amiral gemisine fark attı.

Intel'in 2022'nin son çeyreğinde tanıtacağı yeni işlemcilerinin performans testleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Intel, i9-13900K modelinde 12. nesil halefine göre yüzde 38 performans artışı yakaladı. Cinebench skoru sızdırılan Intel i9-13900K, bir önceki nesil amiral gemisine fark attı.

Intel i9-13900K, Cinebench skoru ile şaşırttı

i9-12900K işlemcide 8 performans ve 8 enerji verimliliği olmak üzere toplamda 16 çekirdek bulunuyor. Bu yıl tanıtılacak amiral gemisi işlemcide ise 8 adet performans ve 16 adet enerji verimliliği çekirdeği kullanılacak. Intel i9-13900K modelinin performans çekirdekleri halefine göre daha yüksek IPC (Döngü Başına Komut) değerine sahip.

Cinebench testleri ortaya çıkan Intel i9-13900K, Intel i9-12900K modelinden yaklaşık yüzde 30 daha yüksek puan almayı başardı. Oyun kıyaslamalarında da oldukça iyi seviyelerde olan amiral gemisi işlemci, beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

Görünüşe göre, i9-13900K, yaklaşan AMD Ryzen 9 7950X üzerinde rekabet avantajını sürdürecek. Yüksek IPC değerine sahip 8 performans çekirdeği, oyun testlerinde oldukça yüksek değerlere ulaşılmasına olanak tanıdı.

Öte yandan AMD, 29 Ağustos'ta yapılacak etkinlik kapsamında AM5 soketli yeni Ryzen modellerini duyuracağını açıkladı. Intel 13. Nesil Raptor Lake ailesinin ise 28 Eylül'de duyurulacağını hatırlatmakta fayda var. AMD'nin etkinlikte Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7600X modellerini tanıtması bekleniyor.

Intel, amiral gemisi işlemcisi Core i9-13900K modelinde 24 çekirdek ile birlikte 32 iş parçacağına yer verecek. Standart olarak 3.0GHz hıza sahip olacağı belirtilen işlemci, 5.8GHz'e kadar çıkabilecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu! Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu! Huawei MateBook 16s inceleme! Huawei MateBook 16s inceleme!
Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rekabet kızışıyor: Intel i9-13900K performansı şaşırtacak - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Selçuk Bayraktar vatandaşlarla TEKNOFEST'in son gününde horon oynadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:05:46. #1.11#
SON DAKİKA: Rekabet kızışıyor: Intel i9-13900K performansı şaşırtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement