Çineli Hulusi 12 gündür kayıp - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çineli Hulusi 12 gündür kayıp - Son Dakika

Çineli Hulusi 12 gündür kayıp

6 saat önce

Çine-Aydın Karayolu üzerindeki Topçam Barajı kenarında babasının yanından ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 34 yaşındaki Hulusi Aşçı'dan 12 gündür haber alınamıyor.

Çineli Hulusi 12 gündür kayıp, System.String[]

Çine- Aydın Karayolu üzerindeki Topçam Barajı kenarında babasının yanından ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 34 yaşındaki Hulusi Aşçı'dan 12 gündür haber alınamıyor.


27 Şubat tarihinde babası Bahri Aşçı ile Topçam Barajı kenarına giden Hulusi Aşçı, sigara içmek için babasının yanından ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Baba Bahri Aşçı, oğlundan haber alamayınca durumu Jandarma yetkililerine bildirdi. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları aramalardan sonuç alınmayınca devreye dalgıçlar girdi.


Dalgıçlar tarafından Çine Topçam Barajında dalgıçlar tarafından 7 gün boyunca arama yapıldı. Dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlardan da sonuç alınamadı. Kayıp Hulusi Aşçı'nın baraj çevresindeki ağaçlık alanlarda da gerçekleştirilen arama çalışmalarında kendisine veya bir ize rastlanmadı.


Baba Bahri Aşçı baraj içinde ve çevresinde gerçekleştirilen arama çalışmalarından sonuç çıkmayınca yakın çevre ile ve ilçelerde de oğlunun bulunması için yetkililere müracaatta bulundu. Oğlunu gören veya yerini bilen vatandaşların insaniyet namıma 534 650 6193 veya 543 421 9899 nolu telefon ile kendilerine ulaşmalarını istedi. - AYDIN

Topçam, Aydın, Çine, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
İstanbul'da geçtiğimiz yıl her gün 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oldu İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Fabrikanın güvenlik görevlisi, kendini vince asarak yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:53:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çineli Hulusi 12 gündür kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]