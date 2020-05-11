Çineli iş adamı, 20 bin maske dağıttı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde hayırsever iş adamı Tekin Çelik, 20 bin maske dağıttı.

Tekin Çelik, temin ettiği maskeleri ilçedeki kamu kuruluşlarıyla ilçe sakinlerine hediye etti.

Çelik, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadelede devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, "Bizim gibi imkanı olanların ellerini taşın altına koyması gerektiğini düşünerek kendi imkanlarımız el verdiğince maske temin ettik. Bu maskeleri de görevi başında olan başta İlçe Sağlık Müdürlüğü, devlet hastanesi, jandarma ve emniyet personellerine, esnaf ve vatandaşlara ulaştırmaya çalıştık." diye konuştu.