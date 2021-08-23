'Çingene Kızı' mozaiğinin 12 parçasının kopyaları sergilenmek üzere ABD'ye gönderildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Zeugma Mozaik Müzesi önündeki törende, kentteki eserlerin gün yüzüne çıkartıldığını belirtti.

Karkamış Antik Kenti'nde, Büyükşehir Belediyesi ile bir karşılama alanı yaptıklarını dile getiren Gül, Antik kentin üstünü kapatacaklarını söyledi.

Karkamış'taki eserlerden oluşan müzenin yapımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Gül, "Yine aynı şekilde Zeugma'da çok güzel karşılama alanı yapıldı. Zeugma'ya daha kolay ulaşmak için 8 kilometrelik turizm yolu planlanmaya başladı. Fırat'ın incisi Rumkale'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla ilgili kalan kısım bu yıl ihaleye çıktı. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. " dedi.

Gül, replikaların kazasız belasız ABD'ye ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Anadolu coğrafyasının büyük bir medeniyet olduğunu söyledi.

Anadolu coğrafyasında Roma, Hitit, Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerinin olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu: "Anadolu coğrafyası açık hava müzesidir. Dünyada artık kültürel miras yükselen bir değerdir. Artık 'ne kadar altının, petrolün ve doğalgazın varsa o kadar zenginsin' dünyası bitmiştir. Artık, ne kadar kültürel mirasın var, ne kadar yetişmiş insan gücün var, o kadar zengin olduğunuz dünya düzenine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Gaziantep olarak biz bu büyük medeniyetin en büyük köprüsü ve taşıyıcısıyız. Tarihin sıfır noktasında bulunan 5 antik kentteki güzel eserleri hep birlikte dünyaya tanıtmak için büyük bir gayret gösteriyoruz."

Kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, "Harabe diye bakmadığımız, ilgilenmediğimiz yerleri restore ederek yeniden ülkemize ve dünyaya kazandırdık. Bugün ilgili bütün bakanlıklarımızdan çok büyük destek aldık " diye konuştu.

Anadolu coğrafyasında kaçırılan eserlerin olduğuna dikkati çeken Şahin, bu topraklara ait olan eserlerin yeniden bu topraklara dönmesi ve kendi ana vatanına kavuşması için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi.

Çingene Kızı gibi büyük bir hazineyi Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşıdıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti: "Zeugma demek, Roma dönemi demek, Çingene kızı demek, bizim Mona Lisa'mız demek. Çingene kızı yalnızdı. 60 yıllık hasretle ailesine kavuşmayı bekliyordu. Biz bu eserlerin Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde olduğunu gördük. Bakanlığımızdan hemen talep ettik. Fakat daha önceki üniversitedeki yönetimi bunu kabul etmedi. Üniversite rektörü değişince yeniden başvurduk. Bu konuda bize destek veren herkese teşekkür ederim. Yaptığımız protokolle Çingene Kızı'nı, ailesine kavuşturduk ama ikinci aşamada onlara önemli sözümüz vardı. Bu eserlerin replikalarını yaptık. Fırat'ın taşlarından mozaik ustalarımız sayesinde orijinaline uygun şekline getirdik. Eserler yaklaşık 2 yıldan beri çalışıldı. Şimdi de bu eserleri ABD Bowling Green Eyalet Üniversitesi'ne gönderiyoruz."

Konuşmaların ardından tıra yüklenen replikalar Gaziantep Havalimanı'na oradan da ABD'ye gönderildi.