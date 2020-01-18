Çingene Kızı'na 2019'da rekor ziyaretçi - Son Dakika

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" eseriyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni 2019'da 340 bin 569 kişi ziyaret etti.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan, 25 bini kapalı 30 bin metrekarelik alana kurulu Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'te yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında yer alıyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip müzede, başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları sırasında çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının da sergilendiği müze, açıldığı günden bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişiye kapısını açtı.

Müze, "Göbeklitepe Yılı" ilan edilen 2019'da her resmi tatilde adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Son yıllarda ziyaretçi grafiğinde ciddi artış olan Zeugma Mozaik Müzesi, 2016'da 108 bin 835, 2017'de 169 bin 773, 2018'de 267 bin 552 kişiye kapılarını araladı.

Geçen yıl 340 bin 569 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan müze, geçmiş senelere göre ziyaretçi rekoru kırdı.