Çingene Kızı"Nın Reprodüksiyonları "Fırat'ın İncileri" ile Yapılacak

"Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçasının, mozaiklerin çıkarıldığı bölgedeki taşlar kullanılarak aslına uygun yapılacak reprodüksiyonları, tarihi eserin uzun yıllar sergilendiği Bowling Green Devlet Üniversitesine gönderilecek.

ADSIZ GÜNEBAKAN - "Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçasının, mozaiklerin çıkarıldığı bölgedeki taşlar kullanılarak aslına uygun yapılacak reprodüksiyonları, tarihi eserin uzun yıllar sergilendiği Bowling Green Devlet Üniversitesine gönderilecek.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mozaik Eğitim Merkezi Koordinatörü ve mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü ve ekibi, tarihi eserin reprodüksiyonlarının aslına uygun yapılması için Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında taş topladı.



Sökücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'deki üniversite ile yapılan anlaşma gereği Çingene Kızı mozaiğinin Gaziantep'e getirilen parçaları karşılığında, reprodüksiyonlarının gönderileceğini anımsattı.



Reprodüksiyonların aslına uygun olması için mozaiklerin çıkarıldığı bölgedeki taşları kullanacaklarını dile getiren Sökücü, "Bu çalışmayı yaparken aslına uygun olsun istiyoruz. Belkıs kazı alanının yakınlarında, Fırat Nehri'nin kenarında taş topladık. Eserlerde bu taşları kullanacağız ve buradaki taşların tozlarıyla harçlarını yapacağız ki döneme uygun olsun." diye konuştu.



"Çok fazla bilgi ve emek istiyor"



Sökücü, yapılacak çalışmanın bilgi ve emek istediğini vurgulayarak, şunları aktardı:



"Çok taş toplamamız lazım çünkü gelen eserler çok zengin renk kartelasına sahip. Birebir olmasını istiyoruz. Bu büyüleyici ortamda Fırat Nehri'nin kenarındaki taşları toplayıp bir araya getirip aslına uygun şekilde yapıp teslim etmeyi hedefliyoruz. Taşlarımızı topladıktan sonra tarama işlemiyle eserlerin tam boyut ve ölçüleri belirlenecek, harç için renk kartelası oluşturulacak. Alttaki dokuların aslına uygun olarak yapılması için kazı ve restorasyon ekibiyle çalışacağız. Yaklaşık 6 ay kadar süreceğini düşünüyoruz çünkü erozyona uğramış yeni bir mozaik yapmak gibi değil. Erozyona uğrayan yerlerini bile aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Çok fazla emek ve bilgi istiyor."



53 yıldır ABD'de sergileniyordu



1960'lı yıllarda Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Ören Yeri'nde yapılan kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan, 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesince 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde sergileniyordu.



Eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 5 ay önce protokol imzalanarak çalışmalara başlanmış, parçalar uçakla 28 Kasım'da Gaziantep'e getirilmiş, 8 Aralık'ta da Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmeye başlanmıştı.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İşkur'dan Tarihi Başarı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye Çıkışı: Türkiye 'Gireceğim' Derse Girer

Asgari Ücretin Ardından AGİ de Belli Oldu

Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü