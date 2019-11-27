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"Çingeneler Zamanı" müzikali sahnelendi

6 saat önce

"Çingeneler Zamanı" müzikali Bursa'da izleyiciyle buluştu.

"Çingeneler Zamanı" müzikali Bursa'da izleyiciyle buluştu.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikali, Vural Bingöl yönetti.

Müzikal, sinema eleştirmenleri tarafından bir başyapıt olarak kabul gören, 1988 yılında Emir Kusturica'nın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı "Çingeneler Zamanı" filminden uyarlanan müzik ve dans gösterileriyle sahneye taşındı.

Müzikalde, 1980'lerin Yugoslavya'sında her daim neşe ile yaşayan ancak yüzlerine bakıldığında her bir çizgide hüzünleri görebilen çingenelerin aşkları, ayrılıkları ve yaşam hikayeleri anlatıldı.

Gecenin sonunda gösteride sahne alan oyuncular, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Çingeneler Zamanı müzikali sahnelendi

Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:01 Kaynak: AA
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