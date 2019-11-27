"Çingeneler Zamanı" müzikali sahnelendi

"Çingeneler Zamanı" müzikali Bursa'da izleyiciyle buluştu.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikali, Vural Bingöl yönetti.

Müzikal, sinema eleştirmenleri tarafından bir başyapıt olarak kabul gören, 1988 yılında Emir Kusturica'nın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı "Çingeneler Zamanı" filminden uyarlanan müzik ve dans gösterileriyle sahneye taşındı.

Müzikalde, 1980'lerin Yugoslavya'sında her daim neşe ile yaşayan ancak yüzlerine bakıldığında her bir çizgide hüzünleri görebilen çingenelerin aşkları, ayrılıkları ve yaşam hikayeleri anlatıldı.

Gecenin sonunda gösteride sahne alan oyuncular, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.