Cıngıllı GES Niğde'de üretime başladı

Polatlı Enerji'ye ait Cıngıllı güneş enerjisi santralinin (GES) Niğde'de üretime başladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Niğde'nin Bor ilçesinde, 520 bin metrekare alanda kurulan Cıngıllı GES, yılda 60 milyon kilovatsaat elektrik üretecek.

Kurulu gücü 36,4 megavat olan santral, yaklaşık 20 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Santralden sağlanacak karbon emisyonu azaltımıyla, yılda yaklaşık 10 bin adet ağaç dikimine eş değer bir fayda sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, enerji sektöründe bir ilki hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Santralde üretilen elektriğin aynı zamanda bölgede yer alan sanayi bölgesinin ihtiyacının tamamını karşılayacağını kaydeden Polat, "Cıngıllı GES'i Türkiye'deki diğer güneş enerjisi santrallerinden ayıran en önemli özellik, önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye Elektrik İletim AŞ vasıtasıyla kamuya aktarılacak katkı payı ödemesinin toplamda nakit 70 milyon lira olmasıdır. Cıngıllı GES'i yaklaşık 200 kişilik ekiple, toplamda 21 kilometre enerji nakil hattı ile birlikte 150 gün gibi dünya rekoru sayılabilecek bir sürede tamamladık. Hem yatırım hem de işletme aşamasında görev alan ve alacak olan çalışanlarımızın tamamını santralimize yakın bölgelerden seçerek, ülkemize istihdam yaratılmasına da katkı sağladık." ifadelerini kullandı.