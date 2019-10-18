Cıngıllı GES üretime başladı
9 dakika önce
Polat Enerji, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı ve Türkiye'nin en büyük lisanslı güneş enerjisi santrali olan Cıngıllı GES'i hayata geçirdi.
Polat Enerji, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı ve Türkiye'nin en büyük lisanslı güneş enerjisi santrali olan Cıngıllı GES'i hayata geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:22
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