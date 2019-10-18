Son Dakika Haberleri: Cıngıllı GES üretime başladı
Son Dakika Ekonomi Cıngıllı GES üretime başladı

Cıngıllı GES üretime başladı

9 dakika önce

Polat Enerji, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı ve Türkiye'nin en büyük lisanslı güneş enerjisi santrali olan Cıngıllı GES'i hayata geçirdi.

Cıngıllı GES üretime başladı, System.String[]

Polat Enerji, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı ve Türkiye'nin en büyük lisanslı güneş enerjisi santrali olan Cıngıllı GES'i hayata geçirdi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:22 
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