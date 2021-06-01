Çıngıraklı engerek yılanının tavşanı avladığı anlar kaydedildi - Son Dakika

Çukurca'nın Yeşilçesme Mahallesi'ndeki tarlasında ekinleri kontrole giden 41 yaşındaki Muhsin Berrak, gördüğü olay karşısında şaşkına uğradı.

"YILAN AVLADIĞI TAVŞANLA BAŞ BAŞAYDI"

Çalılıkların arasında yılan gördüğünü ifade eden Berrak, "Bölgede en çok zehirli olan çıngıraklı engerek yılanı olduğunu biliyorduk. Çalılıkların arasında yılan avladığı tavşanla baş başaydı. Yaşananları telefonumun kamerasıyla kayıt altına aldıktan sonra yılana zarar vermemek için bölgeden ayrıldım" dedi.