Son Dakika Haberleri: "Cingöz Recai: Bir efsanenin dönüşü"
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"Cingöz Recai: Bir efsanenin dönüşü"

1 saat önce

Yönetmenliğini Onu Ünlü'nün üstlendiği, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli ve Haluk Bilginer'in paylaştığı "Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü" filmi, 20 Haziran günü FOX izleyicisiyle buluşacak.

TV'de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:50 Kaynak: Bültenler
TV, Güncel
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