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Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi oyuncuları kim? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi konusu, oyuncuları ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dö - Son Dakika

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi oyuncuları kim? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi konusu, oyuncuları ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dö

06.09.2021 08:19
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi oyuncuları kim? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi konusu, oyuncuları ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dö, System.String[]

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CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

"İyiliksever hırsız" Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki belalısı Başkomiser Mehmet Rıza da peşinde.

Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı ve Limon Film tarafından sinemaya uyarlanan Peyami Safa'nın unutulmaz eseri Cingöz Recai'de, Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli, Serkan Keskin gibi birçok önemli ismin yer alıyor. Filmin senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut tarafından kaleme alındı.

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Onur Ünlü

Oyuncular:Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli, Serkan Keskin, Musa Uzunlar

Tür: Aksiyon, Polisiye

Yapım Yılı: 2017 (117 dk)

Vizyon Tarihi : 13 Ekim 2017 Cuma

Senaryo: Kerem Deren, Pınar Bulut

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi oyuncuları kim? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi konusu, oyuncuları ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dö

Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi oyuncuları kim? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi konusu, oyuncuları ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dö - Son Dakika


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