Çini İşlemeciliği Kursuna İlgi
2 saat önce
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyünde açılan 'Çini işlemeciliği kursu' ilgi görüyor.
Kütahya
'nın Çavdarhisar
ilçesine bağlı Hacıkebir
köyünde açılan 'Çini işlemeciliği kursu' ilgi görüyor.
Hacıkebir köyünde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan çini işlemeciliği kursuna 16 kursiyerin katıldığı belirtildi.
Kurs öğretmeni Meryem
İçenli, "Çini kursunu bitiren bayanlarımız belgelerini aldıktan sonra evlerinde üretecekleri çinileri satma imkanı bulup aile ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Amacımız, aile ekonomisine doğrudan katkıda bulunacak kurslara eğitim vermek ve özellikle köylü kadınlarımızı meslek sahibi yapmak. Bu doğrultuda kurumdaki tüm arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarını görüyoruz. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
İçenli, katılımcıların tamamının bayan olduğu kursun hafta içi her gün 09.30 ile 16.00 saatleri arasında verildiğini kaydetti. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:54 Kaynak: İHA
Atatürk Havalimanı'nda Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı
Son Dakika! Ziraat Bankası 1,4 Milyar Dolarlık Sendikasyon Kredisi Sağladı
Paladyum Fiyatları İki Günde Yüzde 15'ten Fazla Düştü
İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'nun Paylaşımı Gönülleri Fethetti