Çini kursu büyük ilgi görüyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İşkur İl Müdürlüğü işbirliği ile açılan "Çini işlemeciliği" kursunun aile ekonomisine katkı sağladığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İşkur İl Müdürlüğü işbirliği ile açılan "Çini işlemeciliği" kursunun aile ekonomisine katkı sağladığı bildirildi. Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde İşkur İl Müdürlüğü destekli açtığımız çini işlemeciliği kursumuza ilgi yoğun. Kursumuzda eğitim alan bayanlarımız kısa sürede çizim ve üretim anlamında büyük yol aldılar. Kursumuz vasıtası ile aile ekonomilerine katkı sağlayacak bir meslek öğreniyorlar. Bazı kursiyerlerimiz ürettiklerini paraya çevirerek aile ekonomisine katkı sağlamaya başladılar. Amacımız kursa katılım oranını daha da arttırarak ilçe ekonomisine katkı sağlamaktır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

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