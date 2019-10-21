Son Dakika Haberleri: Çini Sanatçısı Ali Kaya: "Çinicilik gizemli bir sanat dalıdır"
Son Dakika Güncel Çini Sanatçısı Ali Kaya: 'Çinicilik gizemli bir sanat dalıdır'

Çini Sanatçısı Ali Kaya: "Çinicilik gizemli bir sanat dalıdır"

51 dakika önce

Kütahyalı Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Ali Kaya, 'Toprağın Renkli Sırrı; Çini Sanatı' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Çini Sanatçısı Ali Kaya:

Kütahyalı Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Ali Kaya, 'Toprağın Renkli Sırrı; Çini Sanatı' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.


SERA AVM'de düzenlenen etkinlikte, çininin 'dünü ve bugünü'nü anlatan Kaya, dekoratif amaçlı çini de ürettiğini ifade etti.


Kaya, "Çini sanatı bin yıllık atalarımızdan bize miras kalan bir sanattır. Bu sanatı gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalar yapıyorum. Çini hediyelik eşya değildir. Çinicilik gizemli bir sanat dalıdır" dedi.


Çinicilik sanatında 30 yılı geride bıraktığını dile getiren Kaya, "Günümüze kadar ulaşan çinileri incelediğimizde, halen ilk günkü gibi canlılıklarını koruduğunu görebilirsiniz. Ben de günümüzde üretilen çinilerin daha dayanıklı ve renklerdeki canlılığının daha da uzun süre devam etmesi için 11 yıldan beri çalışmalar yapıyorum. Çini ve seramikte kuvars ağırlıklı bir reçeteyle altyapıyı sağlamlaştırdım. Çininin üzerindeki desen ve boyaların canlılığını uzun yıllar korunması için de sırlama aşamasında özel bir yöntem kullandım. Deneme ve testlerde büyük başarı sağladım, yaptığım tüm ürünlerde de uygulamaya başladım. Atalarımızın eserleri nasıl bugüne kadar ulaştıysa bugün yaptığım eserler de asırlarca yaşayacak. Yaptığım çalışmalar her türlü hava koşuluna dayanıklı hale geldi" diye konuştu. - KÜTAHYA

Ali Kaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti
Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri çatıştı: 20 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:20:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çini Sanatçısı Ali Kaya: "Çinicilik gizemli bir sanat dalıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]