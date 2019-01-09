Çini Sanatı Osmek ile Canlanıyor

Geleneksel el sanatlarından olan çini işlemeciliği, Osmangazi Belediyesi bünyesindeki OSMEK kursları ile yeniden canlanıyor.

Geleneksel el sanatlarından olan çini işlemeciliği, Osmangazi Belediyesi bünyesindeki OSMEK kursları ile yeniden canlanıyor.



Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları vatandaşları meslek sahibi yapıyor. Şimdiye kadar 54 farklı branşta hizmet veren OSMEK bünyesinde çini işlemeciliği kursu büyük ilgi görüyor. Soğanlı Kültür Merkezi, Akpınar Kültür Merkezi ve Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde haftanın bir günü olmak üzere toplam 312 saatlik kursa katılan 75 kursiyer, her aşaması ince işçilik isteyen ata yadigarı sanatı yaşatacak. Çini işlemeciliği kursunun kendileri için terapi olduğunu ifade eden kursiyerler, aynı zamanda ev ekonomilerine de katkı sağlamayı hedefliyor.



Çini işlemeciliğinin inceliklerini anlatan kurs eğitmeni Şükran Şay, "Kursiyerlerimizle birlikte vazo, küp, kase gibi çeşitli ürünler üretiyoruz. Çini işlemeciliğinde kullanılan malzemeleri de tanıttığımız kursta kursiyerlerimiz, daha önce üretilen ürünlerin desenleri ve renklerini de inceliyor. Teorik bilgilerden sonra ise uygulamalı eğitimde çizim teknikleri, işlemeden önce aydınger kağıdı üzerine desen oluşturma, kül pişirimi, desen delme, çini üzerine işleme ve fırınlama sürecini öğretiyoruz. Böylece kursiyerlerimiz hem stresten uzaklaşıyor, hem de dolu dolu bir gün geçirme fırsatı yakalıyor" dedi. - BURSA

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