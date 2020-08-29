Çini ustası Olçar'ın Ayasofya fresklerini seramiğe yansıttığı eserler görücüye çıktı - Son Dakika

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü Kütahyalı çini ustası merhum Sıtkı Olçar'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki freskleri seramiğe yansıttığı eserleri Kapadokya'da sergileniyor.

Olçar'ın, 2006 yılında 27 kişilik ekiple hazırladığı, İstanbul'da sergilendikten sonra depoya kaldırılan seramik eserler, 14 yıl sonra Göreme beldesindeki Sıtkı Olçar Sanat Galerisi'nde ayrılan köşede görücüye çıktı.

2010 yılında vefat eden sanatçının izinde sanatını devam ettiren kızı Nida Olçar, AA muhabirine, babasının aynı zamanda ustası olduğunu anlattı.

Babasının Ayasofya'nın kubbesindeki mozaikleri çiniye uyarlayarak yere indirdiğini söylediğini aktaran Olçar, "2006 yılından sonra bu eserleri tekrar depolarımızdan çıkarttık. Kapadokya'daki mağazamızda sergilemeye başladık." dedi.

Olçar, yerli ve yabancı turistler için ilk önce Kapadokya'da sergileme yaptıklarını, daha sonra İstanbul'da da sergi açacaklarını dile getirdi.

Eserlerin 2006 yılında Ayasofya'nın bahçesinde, daha sonra Antakya ve ABD'de sergilendikten sonra depoya kaldırıldığı bilgisini veren Nida Olçar, şunları kaydetti:

"Eserler 27 kişilik ekiple yapılmış, yaklaşık 8 aylık süreçte tamamlanmıştı. Altın çalışmaları seramik sanatçısı Serpil Gogen tarafından 22 ayar olarak uygulandı. Şu an aynı ekibi toparlamak mümkün değil. Babam gibi rahmetli olan ustalarımız var. Artık bu tarz ince el işçiliği de yapılmıyor. Çinide ilk kez Sıtkı ustanın uyarladığı mozaik tekniğiyle tek tek işlenmiş eserler.

Buradaki Picasso mozaik tabaklarımızın 300 ile 500 bin lira arasında fiyatları değişiyor. Panolar için şu an daha bir şey düşünülmedi. Burada en çok ilgiyi Hazreti Meryem ve çocuk İsa motifli tabak çekiyor. 27 parçadan oluşan bir koleksiyondu, 7 parça o dönemde satılmıştı. Biz bu eserleri depoya aldıktan ve babam rahmetli olduktan sonra yurt dışından önemli müzayede firmalarından çok fazla talep geldi fakat sıcak bakmadık."