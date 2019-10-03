Çinko-Çalışma Grubu ekibinden Vali Akbıyık'a ziyaret
1 saat önce
Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grup Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve teknik ekibi, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:24 Kaynak: İHA
Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grup Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve teknik ekibi, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grubu ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün birlikte yürüteceği Kurşun-Çinko Çalıştayı kapsamında Hakkari'ye gelen Grup Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, bilim insanları ve madenciler, Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İdris Akbıyık, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ
Karamollaoğlu-Babacan görüşmesinde dikkat çeken Sadullah Ergin detayı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde 50+1'in değişmesi gibi bir konu yok Bilecik Valisine "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu Faruk Çelik'ten yeni bir 50+1 açıklaması: Neden rahatsız olunuyor