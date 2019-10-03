Çinko-Çalışma Grubu ekibinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grup Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve teknik ekibi, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.



Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grubu ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün birlikte yürüteceği Kurşun-Çinko Çalıştayı kapsamında Hakkari'ye gelen Grup Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, bilim insanları ve madenciler, Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İdris Akbıyık, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ