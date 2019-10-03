Son Dakika Haberleri: Çinko-Çalışma Grubu ekibinden Vali Akbıyık'a ziyaret
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Çinko-Çalışma Grubu ekibinden Vali Akbıyık'a ziyaret

1 saat önce

Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grup Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve teknik ekibi, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Çinko-Çalışma Grubu ekibinden Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grup Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve teknik ekibi, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grubu ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün birlikte yürüteceği Kurşun-Çinko Çalıştayı kapsamında Hakkari'ye gelen Grup Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, bilim insanları ve madenciler, Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İdris Akbıyık, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ

Hüseyin Öztürk, Türkiye, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:24 Kaynak: İHA
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