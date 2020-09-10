Çinkopast Pastil için sanat eserine dönüştürülen maskeler sergilendi - Son Dakika

Çinkopast Pastil için sanat eserine dönüştürülen maskeler sergilendi

İSTANBUL - Inoliva İlaç, Çinkopast pastil ürünü için Sanat Seninle Derneği ile iş birliği yaparak genç sanatçıların özel tasarımlarıyla üretilen 20 parçadan oluşan maske koleksiyonunu sergiledi.

Inoliva İlaç, Sanat Seninle Derneği ile iş birliği yaparak genç sanatçılara destek amacıyla, 'Sanatsal Maskeler' projesi için özel üretilen ve 20 parçadan oluşarak sanat eseri haline gelen maske koleksiyonunu sergiledi. Firmanın yeni piyasaya çıkarttığı iyonize formüllü çinko asetat pastilleri için özel üretilen maskelerde genç sanatçılar Eda Çığırlı, Mehmet Ali Yıldız, Joel Menemşe ve Mehmet Yıldırım'ın eserleri kullanılarak, her bir maske sanat eserine dönüştürüldü.

"Maskeleri görüntü olarak hem çok şık hale getirdik hem de sanata destek sağladık"

Proje hakkında konuşan Inoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen, şirket olarak bu şekilde bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan dolayı çok büyük bir gurur duyduklarını belirterek, "Genç sanatçıların eserlerinin telif haklarını alarak maskelerin üzerinde uyguladık. Bu yolla maskeleri görüntü olarak hem çok şık hale getirdik hem de sanata destek sağladık. Şirket olarak sanata ve sanatçıya yatırımlarımız devam edecek. Toplam 20 parçadan oluşan sanat koleksiyonlarının henüz başındayız. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürdürülebilir bir şekilde devam edecektir" açıklamalarında bulundu.

Sanat Seninle Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özge Günaydın, genç sanatçıların 5'er eserini satın alarak maskelere uyguladıklarını vurgulayarak, "Bu sayede sanat eseri maskeler oluşturduk. Hem sanat hem de genç sanatçıların desteklenmesi adına güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Genç sanatçılar pandemi döneminde çok zor zamanlar yaşadılar. Sanatın bu şekilde markalarla işbirliği yapması çok önemlidir. Bunu sonuna kadar destekliyoruz. Özellikle pandemi döneminde çinko asetat pastil korunma anlamında fevkalade önemli ve bununla birlikte maske çok önemli bir aksesuar haline geldi. Sanat eseri maskelerimiz çok önemli bir hale geldi. Düz maske takmak yerine maskede bir sanatçının eserinin olduğu bir aksesuarı takmak bizler için çok kıymetli" diye konuştu.

Sanat Seninle Derneği adına konuşan yönetim kurulu üyesi ve küratör Denizhan Özer, "İçinde bulunduğumuz zaman dilimine baktığımızda insanların gerek biyolojik, gerek ruhsal olarak hayat karşısında gösterdikleri direncin azaldığını söyleyebiliriz. Covid-19'un getirdiği tahribat ve yıkıcı etki insanların bağışıklık sisteminin güçsüzlüğünden kaynaklandığı, dolayısıyla gerek fizyolojik, gerek ruhsal olarak desteklenmeye ihtiyaçları olduğu ortada olan bir gerçektir. Gerçekleştirilen projenin temelinde çinkopast pastille virüse karşı bu korumayı- direnci oluşturmak ve genç sanatı desteklemek vardır. Sanat, hayatımıza kattığı estetik ile ruhlarımızı besleyip, bizleri güçlendiren bir olgudur. Sanatın iyileştirici özelliği, insanlara verdiği yaşam gücü bilimsel olarak ispatlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda İnoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen ve sanatsal maskelerin mimarları genç sanatçılar; Eda Çığırlı, Mehmet Ali Yıldız, Joel Menemşe ve Mehmet Yıldırım'a plaket takdim edildi.