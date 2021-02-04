Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, Türkiye'de üretime başlıyor! 2 bin kişiye istihdam sağlanacak - Son Dakika

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, Türkiye'de üretime başlıyor! 2 bin kişiye istihdam sağlanacak

04.02.2021 13:12
Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, Türkiye'de üretime başlıyor! 2 bin kişiye istihdam sağlanacak, System.String[]

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Xiaomi, İstanbul Avcılar'da açacağı fabrikayla 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine bağlayacağını duyurdu. Firmanın 30 milyon dolar yatırım yapacağı Türkiye, Xiaomi'nin dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke olacak ve 2 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin açıklamasına göre, şirketin İstanbul Avcılar'da açacağı fabrika ile Türkiye, markanın dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke olacak.

Marka, bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika, yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

"14 BİN METREKARE ARAZİ ÜZERİNE KURULU FABRİKAMIZLA TÜRKİYE'DE ÜRETİME BAŞLIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu, Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğun kendilerini bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ÜRETİM YAPACAĞIMIZ 4. ÜLKE OLACAK"

Xiaomi olarak en önemli önceliklerinin bulundukları her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek olduğunu aktaran Liu, şunları kaydetti:

"Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye'de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim."

"ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLEDİĞİMİZ BU YAPTIRIM BİR BAŞLANGIÇ"

Salcomp Avrupa Direktörü David Chang ise Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandırabilmek ve Türk üreticisini pazarda bir adım daha öne taşıyabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ AKILLI TELEFON ÜRETİCİSİ

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri arasında bulunan Xiaomi, İrlanda merkezli analiz şirketi Statcounter'ın verilerine göre, Samsung ve Apple'ın ardından yüzde 10'luk pazar payıyla dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor.

Xiaomi'nin yanı sıra dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Oppo ve Tecno da geçen aylarda Türkiye'ye yatırım kararı aldığını ve 2021 yılı içerisinde üretime başlayacaklarını açıklamıştı.

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, Türkiye'de üretime başlıyor! 2 bin kişiye istihdam sağlanacak

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, Türkiye'de üretime başlıyor! 2 bin kişiye istihdam sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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