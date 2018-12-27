Son Dakika Haberleri: Çinli Akıllı Telefon Markası Oppo Türkiye'de

Çinli Akıllı Telefon Markası Oppo Türkiye'de

1 saat önce

Dünyanın dördüncü büyük akıllı telefon markası OPPO Türkiye'de Yenilikçi teknolojilere sahip ürünleriyle sektöre öncülük yapan akıllı telefon markası OPPO, Türkiye'deki teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Çinli Akıllı Telefon Markası Oppo Türkiye'de, System.String[]
Dünyanın dördüncü büyük akıllı telefon markası OPPO Türkiye'de


Yenilikçi teknolojilere sahip ürünleriyle sektöre öncülük yapan akıllı telefon markası OPPO, Türkiye'deki teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 

Teknoloji dünyasının yükselen yıldızı OPPO Türkiye'de. ABD merkezli araştırma şirketi IDC (International Data Corporation) tarafından 2017 yılında dünyanın en büyük dördüncü telefon markası olarak gösterilen ve 35 ülkede operasyonu bulunan OPPO, Türkiye'deki faaliyetlerine resmi olarak başladı. İstanbul Ataşehir'de OPPO Türkiye ofisini açan marka, fark yaratan akıllı telefon modelleriyle sektöre yön vermeye hazırlanıyor.

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou oldu


Akıllı telefon teknolojilerine global çapta öncülük yapan OPPO'nun Türkiye Genel Müdürü ise Weijian Zhou oldu. Önde gelen teknoloji markalarında daha önce yaptığı yöneticilik ve üst düzey yöneticilik deneyimleriyle bilinen Weijian Zhou, OPPO'nun Türkiye pazarındaki büyümesine liderlik edecek.

2004 yılında kurulan Çin merkezli OPPO'nun; tasarım, donanım ve performans açısından üstün özellikler taşıyan akıllı telefon modelleri çok yakında Türkiye'deki teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:14 Kaynak: Teknotalk.com

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Teknoloji
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