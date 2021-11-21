Üye Girişi
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu - Son Dakika

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu

21.11.2021 10:27

Pekin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı sistematik zulüm ve şiddetle gündem olacak bir ifşa ortaya çıktı. Tayvan'da yaşayan Çinli bir aktivist, 8 farklı şehirde bulunan 18 toplama kampını "turist" gibi ziyaret edip görüntüledi ve çektiği fotoğrafları uluslararası kamuoyu ile paylaştı. Çinli aktivist, bu toplama kamplarının internet üzerindeki haritalarda görülmediğini fakat metrelerce yükseklikteki duvarlar, gözetleme kuleleri ve dikenli tellerle korunduğunu belirtti.

Başta Türkiye ve ABD olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiği Uygur Türklerine zulüm ve sistematik şiddetin merkez üsleri ilk kez ortaya çıktı. Tayvan'da yaşayan Çinli bir aktivist olan ve Guan Guan takma adını kullanan bir adam, 2 yıllık bir araştırmanın sonucunda ülkenin 8 farklı şehrinde 18 adet toplama kampı bulunduğunu ortaya çıkardı.

TURİST GİBİ GEZİP ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İki yıl boyunca yerel halkla görüşen ve farklı bölgeleri "turist" gibi ziyaret ederek görüntü alan Guan Guan, çektiği görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin yerleştirildiği 18 toplama kampını turist gibi gezdi! Paylaştığı görüntüler büyük ses getirdi

"18 TOPLAMA KAMPINA GİTTİM"

Normalde turistlerin gözde bölgesi olmayan Urumçi'ye giderek gizli kayıt yapan ve kamerasını çantasına koyarak gizlice çekim yapan Guan Guan, "Yabancı basın mensuplarının bölgeye girmesi yasak fakat ben rahatça girebilirdim. Dolayısıyla bu baskıyı ve şiddeti gözler önüne sermeye karar verdim. 18 toplama kampı keşfettim ve bunlardan bir tanesi devasa büyüklükteydi. Önünde de 'İş gücüyle reform' ifadesi yazılıydı" açıklamasını yaptı.

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin yerleştirildiği 18 toplama kampını turist gibi gezdi! Paylaştığı görüntüler büyük ses getirdi

"YAKALANSAYDIM BEN DE TOPLAMA KAMPINA GÖNDERİLEBİLİRDİM"

Bu toplama kamplarının internet üzerindeki haritalarda görülmediğini fakat metrelerce yükseklikteki duvarlar, gözetleme kuleleri ve dikenli tellerle korunduğunu söyleyen Guan Guan, silahlı polisler, askeri araçlar ve kameraların her yerde olduğunu dile getirdi. Guan Guan, "2017'den beri inşa edilmiş toplama kampları ile ilgili bir haber okuduktan sonra bu araştırmayı yapmaya karar verdim. Uydu haritasından bunların konumlarına baktım ve araştırmaya başladım. Eğer yakalansaydım ben de toplama kampına gönderilebilirdim" ifadesini kullandı. Çin hükümeti videolar ve iddialar hakkında bir açıklama yapmadı.

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, turist, Tayvan, Uygur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak 10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim 09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı 23:32 Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı

Son Dakika Haberleri
10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak
10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu
09:21 Diyarbakır'da camdan bakanlar gökyüzünü göremedi! Yoğun sis tüm şehri kapladı
09:19 Alacak verecek kavgasında 4 yerinden bıçaklandı! Sağlık ekiplerine direnen genç: Dikişten korkarım, ölmek istiyorum
09:16 Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor
09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim
09:13 Eğlence sonrası silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutulan genç, yaşamını yitirdi
09:11 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı
09:07 45 dakikası 10 bin liraya uçak kaldırıyorlar! ABD'li şirketten gökyüzünde cinsel ilişkiye girmek isteyenlere özel hizmet
09:04 Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Doğal kolajen deposu harika besinler! Düzenli yediğinizde hemen cilde yansıyor Doğal kolajen deposu harika besinler! Düzenli yediğinizde hemen cilde yansıyor         
10:28
Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor         
07:41
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 10:34:22. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement