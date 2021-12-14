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Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı - Son Dakika

Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı

14.12.2021 19:26

- Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı Çin'de emekli olan ekip arkadaşından ayrılmak istemeyen arama kurtarma köpeği, arkadaşının aracının önünü kesti.

- Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı

TOKYO - Çin'de emekli olan ekip arkadaşından ayrılmak istemeyen arama kurtarma köpeği, arkadaşının aracının önünü kesti.

Çin'in Guangxi bölgesinde itfaiyeci olan Zeng Qingrong Cuma günü emekli oldu. Qingrong'un 6 yıllık ekip arkadaşı Xiao Ma isimli arama kurtarma köpeği ise arkadaşının gitmesini istemedi. Qingrong'un araca binerek itfaiye binasından ayrılmak üzere olduğu esnada Xiao Ma, ekip arkadaşının aracının önüne geçerek gitmesine engel olmaya çalıştı. Vefalı köpek, sık sık Quingrong'un bulunduğu camın yanına giderek aracı durdurmaya çalıştı.

Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı
Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı
Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı
Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı

Çin Halk Cumhuriyeti, Arama Kurtarma, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı - Son Dakika
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