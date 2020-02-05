Çinli araştırma ekibi: Koronavirüsü durduran 2 ilaç bulduk; İtalyanlar: Henüz çok erken - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çinli araştırma ekibi: Koronavirüsü durduran 2 ilaç bulduk; İtalyanlar: Henüz çok erken - Son Dakika Dünya

Çinli araştırma ekibi: Koronavirüsü durduran 2 ilaç bulduk; İtalyanlar: Henüz çok erken

6 saat önce

Çin'in önde gelen bilim insanlarında Li Lanjuan, salı günü yaptığı açıklamada, ekibi ile geliştirdikleri 2 ilacın, cam tüp içinde yapılan ilk testlerde koronavirüsü (2019-nCoV) etkin bir şekilde engellediğini duyurdu. İtalyan bilim insanları ise çözüm bulundu demek için çok erken olduğunu savunuyor.

Çinli araştırma ekibi: Koronavirüsü durduran 2 ilaç bulduk; İtalyanlar: Henüz çok erken, System.String[]

Çinli bilim insanları koronavirüsü (2019-nCoV) etkili bir şekilde durduran iki ilaç geliştirdiklerini duyurdu.


Çin'in önde gelen bilim insanlarından Li Lanjuan, salı günü yaptığı açıklamada, ekibi ile geliştirdikleri 2 ilacın da cam tüp içinde yapılan ilk testlerde koronavirüsü etkin bir şekilde engellediğini ifade etti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:39 
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