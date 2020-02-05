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Çinli araştırma ekibi: Koronavirüsü durduran 2 ilaç bulduk; İtalyanlar: Henüz çok erken
6 saat önce
Çin'in önde gelen bilim insanlarında Li Lanjuan, salı günü yaptığı açıklamada, ekibi ile geliştirdikleri 2 ilacın, cam tüp içinde yapılan ilk testlerde koronavirüsü (2019-nCoV) etkin bir şekilde engellediğini duyurdu. İtalyan bilim insanları ise çözüm bulundu demek için çok erken olduğunu savunuyor.
Çinli bilim insanları koronavirüsü (2019-nCoV) etkili bir şekilde durduran iki ilaç geliştirdiklerini duyurdu.
Çin'in önde gelen bilim insanlarından Li Lanjuan, salı günü yaptığı açıklamada, ekibi ile geliştirdikleri 2 ilacın da cam tüp içinde yapılan ilk testlerde koronavirüsü etkin bir şekilde engellediğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:39
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