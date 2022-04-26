Çinli Araştırma Enstitüleri Dördüncü Parti Ay Örneklerini Almaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Çinli Araştırma Enstitüleri Dördüncü Parti Ay Örneklerini Almaya Hazırlanıyor

26.04.2022 20:12
Çinli Araştırma Enstitüleri Dördüncü Parti Ay Örneklerini Almaya Hazırlanıyor

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin Chang'e-5 uzay görevinde geri getirilen Ay örneklerinin dördüncü partisini alacak olan araştırma enstitülerinin listesini duyurdu.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin Chang'e-5 uzay görevinde geri getirilen Ay örneklerinin dördüncü partisini alacak olan araştırma enstitülerinin listesini duyurdu. Çin Ulusal Uzay İdaresi Ay Keşif ve Uzay Programı Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, 8,768 gram ağırlığındaki numuneler, 11 araştırma enstitüsündeki bilim insanlarına dağıtılacak. Ay'ın yüzeyinden çoğunlukla taşlar ve topraktan oluşan toplamda 1.731 gram Ay örneği toplayan Chang'e-5 keşif aracı, 17 Aralık 2020'de Dünya'ya geri dönmüştü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Uzay, E 5, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çinli Araştırma Enstitüleri Dördüncü Parti Ay Örneklerini Almaya Hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çinli Araştırma Enstitüleri Dördüncü Parti Ay Örneklerini Almaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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