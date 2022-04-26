Çinli Araştırma Enstitüleri Dördüncü Parti Ay Örneklerini Almaya Hazırlanıyor - Son Dakika

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin Chang'e-5 uzay görevinde geri getirilen Ay örneklerinin dördüncü partisini alacak olan araştırma enstitülerinin listesini duyurdu. Çin Ulusal Uzay İdaresi Ay Keşif ve Uzay Programı Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, 8,768 gram ağırlığındaki numuneler, 11 araştırma enstitüsündeki bilim insanlarına dağıtılacak. Ay'ın yüzeyinden çoğunlukla taşlar ve topraktan oluşan toplamda 1.731 gram Ay örneği toplayan Chang'e-5 keşif aracı, 17 Aralık 2020'de Dünya'ya geri dönmüştü.