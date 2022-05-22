Çinli Araştırmacılar Antik İpek Yolu'nda Tütsü Ticaretine İlişkin Arkeolojik Kanıtlar Buldu - Son Dakika
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Çinli Araştırmacılar Antik İpek Yolu'nda Tütsü Ticaretine İlişkin Arkeolojik Kanıtlar Buldu

22.05.2022 15:19
Çinli Araştırmacılar Antik İpek Yolu'nda Tütsü Ticaretine İlişkin Arkeolojik Kanıtlar Buldu

Xİ'AN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar tarafından yürütülen kimyasal analizler, Tang Hanedanlığı (618-907) döneminden kalma bir yeraltı sarayında ortaya çıkarılan tütsülerin, antik İpek Yolu boyunca canlı bir tütsü ticaretinin varlığına ilişkin arkeolojik kanıtlar olduğunu gösteriyor.

Xİ'AN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar tarafından yürütülen kimyasal analizler, Tang Hanedanlığı (618-907) döneminden kalma bir yeraltı sarayında ortaya çıkarılan tütsülerin, antik İpek Yolu boyunca canlı bir tütsü ticaretinin varlığına ilişkin arkeolojik kanıtlar olduğunu gösteriyor. Çin Bilimler Akademisi Üniversitesi (UCAS), Saray Müzesi ve Famen Tapınağı Müzesi'nden araştırmacıların ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma kısa süre önce Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.

Araştırmacılar, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan, Sakyamuni Buda'nın kutsal parmak kemiği kalıntılarına ev sahipliği yapmasıyla ünlü, etkileyici bir tapınak olan Famen Tapınağı'ndaki yeraltı sarayında bulunan tütsü örneklerini analiz etti. Bir örnekten alınan sarı renkli hoş kokulu maddenin, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Çin'in güneydoğusunda yaygın olan elemi reçinesi olduğu tespit edildi. Saray Müzesi'nden Ren Meng bunun, Tang Hanedanlığı'nda elemi reçinesinin kullanıldığına dair Çin'de bulunan ilk fiziksel kanıt olduğunu söyledi.

Öd ağacı ve tütsü bileşiği olduğu tespit edilen bir başka örnek ise antik Çin'de Hexiang'ın (hoş kokulu maddelerin karışımı) en eski kanıtını sunuyor. Tütsü, daha çok Kızıldeniz kıyıları boyunca, Arap Yarımadası ve Hindistan'da yaygın olan bir bitkidir. Ren, araştırmada, tütsü ve ürünlerinin, günümüzde Xi'an olarak anılan, Tang Hanedanlığı dönemindeki Chang'an kentine geldiğini sözlerine ekledi. Araştırma, tapınakta bulunan hoş kokulu maddelerin yurtdışından karayolu veya denizyoluyla İpek Yolu üzerinden Çin'in antik başkenti Chang'an'a getirildiğini ve yeraltı sarayında Buda'ya ibadet etmek için kullanıldığını doğruladı. UCAS profesörlerinden Yang Yimin, bunun İpek Yolu'nun refahının, patlama yaşayan tütsü ticaretinin ve bu dönemde Budizm'in gelişiminin tarihi bir kanıtı olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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