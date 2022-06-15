Çinli Araştırmacılar, Yapay Olarak Buzul Erimesinin Azaltılmasında Yeni Bir Yöntem Keşfetti

LANZHOU, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) göre Çinli araştırmacılar, farklı örtü malzemelerinin etkilerini değerlendirerek yapay olarak buzul erimesini azaltma araştırmasında ilerleme kaydetti. Haziran-Ağustos 2021 tarihleri arasında yürütülen araştırmada, CAS Kuzeybatı Eko-Çevre ve Kaynaklar Enstitüsü'nden araştırmacılar, buzul erimesini üç farklı örtü malzemesi altında değerlendirirken iki yüksek çözünürlüklü dijital yükseklik modelini birleştirdi.

Sonuçlar, korunmasız alanlara kıyasla korunan alanlarda kütle kaybının yüzde 32'ye kadar muhafaza edildiğini ortaya koydu. Nanofiber malzeme, deneylerde kullanılan iki jeotekstilden daha yüksek albedo (aklık) gösterdi. Araştırmacılara göre, bu araştırmayla buzul erimesini azaltmak için yeni bir yöntem keşfedildi ve küresel ısınmadan kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmek için bilimsel referanslar sağladı. Buzullar, küresel ısınmada hızlı ve önemli değişimler yaşayan kilit coğrafi unsurlar arasında yer alıyor. Araştırmanın sonuçları, Remote Sensing dergisinin web sitesinde yayınlandı.