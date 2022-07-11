Çinli araştırmacılar zihin okuyabilen yapay zeka geliştirdi - Son Dakika
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Çinli araştırmacılar zihin okuyabilen yapay zeka geliştirdi

11.07.2022 01:00
Çinli araştırmacılar zihin okuyabilen yapay zeka geliştirdi

Çin, yeni zihin okuyabilen yapay zeka ile endişelendiriyor. Çin, vatandaşların düşüncelerini analiz edecek.

Çin'de oldukça gelişmiş bir yapay zekanın, insanlarının düşüncelerini okuyabildiği iddia edildi. Ortaya çıkan son rapor, Çin hükümetinin siyasi yetkilileri ve vatandaşlarının zihnini okuyabilen bir yapay zeka geliştirdiğini söylüyor.

Çin'in yapay zekası insan düşüncesini anlayabiliyor

Asya ülkesinin iktidar partisi Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP), insanları takip etmek için yeni bir teknolojiye başvurduğu iddia edildi. Çinli araştırmacıların, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını "düşünce ve politik eğilim" konusunda analiz edebilen bir yazılım tasarladığı ortaya çıktı.

Çinli araştırmacılar zihin okuyabilen yapay zeka geliştirdi

Çin devletine bağlı olarak çalışan Ulusal Bilim Merkezi, hükümetin insanları kontrol etme yeteneğini geliştirecek bir yapay zeka üzerinde çalışıyor. Çin Komünist Partisi'ne yönelik sadakati ölçen bu yapay zeka, şu anda internetten kaldırılmış olan bir makalede ele alındı.

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Makaleye göre Çin'in yeni teknolojisi, yetkililerin "partiye minnettar olma, Çin Başkanı Xi Cinping'i dinleme ve partiyi takip etme konusundaki güvenlerini ve kararlılıklarını pekiştirmek" için kullanılacaktı. Fakat Çinli vatandaşlar tepki gösterince makale de yayından kaldırıldı.

Yapay zekanın tam olarak nasıl çalıştığı belli olmasa da, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını kullandığı ifade edildi. Ayrıca parti üyelerinin siyaset eğitiminin bu yazılımla geliştirilebileceğine dikkat çekildi.

Yapay zeka bir yandan parti üyelerinin düşünceyi ve siyasi eğitimi nasıl kabul ettiğini değerlendirebilir. Öte yandan, düşünce ve siyaset eğitiminin geliştirilip zenginleştirilebilmesi için gerçek veriler sağlayacak.

Çinli araştırmacılar zihin okuyabilen yapay zeka geliştirdi

Fakat yapay zekalarla ilgili endişelendiren tek haber Çin'den gelmiyor. Daha önce Dall-E 2'nin kullandığı sözlüğe dikkat çekildi. Araştırmacı Aaron Snoswell'e göre yapay zeka, "kuş" ve "sebze" gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler için gizli bir sözlük oluşturdu. Bu gizli sözlük ise çok yakın zamanda insanların anlayamayacağı yeni bir dilin habercisi olabilir.

Siz zihin okuyabilen yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Çin tehlikeli olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Asya borsaları Çin hariç yükseldi Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çinli araştırmacılar zihin okuyabilen yapay zeka geliştirdi - Son Dakika

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