Üye Girişi
Çinli astronotlar uzay istasyonunda ikinci yürüyüşü yaptı - Son Dakika

Çinli astronotlar uzay istasyonunda ikinci yürüyüşü yaptı

20.08.2021 11:01
Çinli astronotlar uzay istasyonunda ikinci yürüyüşü yaptı, System.String[]

Çin'in yörüngede kurmakta olduğu uzay istasyonunda görev yapan astronotların ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdiği bildirildi.

Çin'in yörüngede kurmakta olduğu uzay istasyonunda görev yapan astronotların ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdiği bildirildi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, astronotlar Nie Haişıng ve Liu Boming, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tienhı'dan çıkarak istasyonun robotik koluna ayak dayanakları ve araç-dışı çalışma platformunu monte etti.

Bu, astronotların uzay istasyonundaki ikinci uzay yürüyüşü oldu.

Astronot Liu, daha önce ekibin diğer üyesi Tang Hongbo ile 4 Temmuz'da robotik kolu monte etmek için ilk kez çekirdek modülün dışına çıkmıştı.

3 kişilik astronot ekibi, uzay istasyonuna 3 aylık bir görev kapsamında 17 Haziran'da ulaşmıştı.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök Gemisi-2) kargo mekiği ile istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Çekirdek modüle ek olarak "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

"Tiengong" (Göksel Saray) adı verilen istasyonun, 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay İstasyonu, Göksel, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çinli astronotlar uzay istasyonunda ikinci yürüyüşü yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi 10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu 10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı 10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var 09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi 09:43 Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı 09:00 Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı
Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı 08:43 Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı 00:11 Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı

Son Dakika Haberleri
11:00 Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı
10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi
10:50 İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı
10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu
10:31 PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var
10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
10:15 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü
09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var
09:44 Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var
09:20 Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı         
10:50
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın? Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?         
09:20
Taliban'ın Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler         
08:47
Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu         
07:28
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu         
23:46
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu         
23:24
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir         
21:28
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak         
21:03
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 11:08:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çinli astronotlar uzay istasyonunda ikinci yürüyüşü yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement