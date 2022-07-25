BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Pazar günü uzaya gönderilen Çin'in uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü Wentian'ın istasyonla başarı biçimde kenetlendiğini ve Shenzhou-14 uzay istasyonundaki üç Çinli astronot olan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe'nin Pazartesi günü Beijing saatiyle 10.03'te giriş kapağını açarak modüle girdiklerini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çinli Astronotlar Wentian Laboratuvar Modülüne Girdi - Son Dakika

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