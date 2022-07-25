Çinli Astronotlar Wentian Laboratuvar Modülüne Girdi - Son Dakika
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Çinli Astronotlar Wentian Laboratuvar Modülüne Girdi

25.07.2022 11:11
Çinli Astronotlar Wentian Laboratuvar Modülüne Girdi

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Pazar günü uzaya gönderilen Çin'in uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü Wentian'ın istasyonla başarı biçimde kenetlendiğini ve Shenzhou-14 uzay istasyonundaki üç Çinli astronot olan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe'nin...

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Pazar günü uzaya gönderilen Çin'in uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü Wentian'ın istasyonla başarı biçimde kenetlendiğini ve Shenzhou-14 uzay istasyonundaki üç Çinli astronot olan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe'nin Pazartesi günü Beijing saatiyle 10.03'te giriş kapağını açarak modüle girdiklerini bildirdi.

Çinli Astronotlar Wentian Laboratuvar Modülüne Girdi

Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan ekran görüntüsünde Shenzhou-14 astronotu Chen Dong, Wentian laboratuvar modülünün giriş kapağını açıyor, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

Çinli Astronotlar Wentian Laboratuvar Modülüne Girdi

Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan ekran görüntüsünde Shenzhou-14 astronotu Chen Dong, Wentian laboratuvar modülünde görülüyor, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

Çinli Astronotlar Wentian Laboratuvar Modülüne Girdi

Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan ekran görüntüsünde Shenzhou-14 astronotu Chen Dong, Wentian laboratuvar modülünde görülüyor, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

Çinli Astronotlar Wentian Laboratuvar Modülüne Girdi

Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan ekran görüntüsünde Wentian laboratuvar modülüne giren Shenzhou-14 astronotları Chen Dong (ortada), Liu Yang (sağda) ve Cai Xuzhe görülüyor, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Astronotlar Wentian Laboratuvar Modülüne Girdi - Son Dakika

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