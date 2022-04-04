Çinli Batarya Devi, Küresel Elektrikli Araç Bataryaları Pazarında Hakim Konumunu Sürdürüyor - Son Dakika
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Çinli Batarya Devi, Küresel Elektrikli Araç Bataryaları Pazarında Hakim Konumunu Sürdürüyor

04.04.2022 14:37
Çinli Batarya Devi, Küresel Elektrikli Araç Bataryaları Pazarında Hakim Konumunu Sürdürüyor

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — SNE Research'ün açıklamasına göre CATL, yılın ilk iki ayında dünya geneline toplamda 18,4 gigavat saate ulaşan EV bataryası kurulumu sağladı ve bu miktar küresel pazarın yüzde 34,4'ünü oluşturdu. Veriler, Çin'in önde gelen yeni enerjili araç ve EV batarya üreticisi olan BYD'nin, söz konusu dönemde yüzde 11,9 pazar payı ile Japonya'nın […]

Çinli Batarya Devi, Küresel Elektrikli Araç Bataryaları Pazarında <a class='keyword-sd' href='/hakim/' title='Hakim'>Hakim</a> Konumunu Sürdürüyor

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — SNE Research'ün açıklamasına göre CATL, yılın ilk iki ayında dünya geneline toplamda 18,4 gigavat saate ulaşan EV bataryası kurulumu sağladı ve bu miktar küresel pazarın yüzde 34,4'ünü oluşturdu. Veriler, Çin'in önde gelen yeni enerjili araç ve EV batarya üreticisi olan BYD'nin, söz konusu dönemde yüzde 11,9 pazar payı ile Japonya'nın Panasonic firmasını geride bırakarak üçüncü sırayı aldığını gösterdi. SNE Research, küresel çapta elektrikli araçlar için toplam batarya enerjisinin 2022 yılının ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan daha fazla artarak 53,5 gigavat saate ulaştığını bildirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, 4 Nisan, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çinli Batarya Devi, Küresel Elektrikli Araç Bataryaları Pazarında Hakim Konumunu Sürdürüyor - Son Dakika


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