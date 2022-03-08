Çinli bilgisayar korsanları geçen yıl ABD'deki resmi bilgisayarlara 6 kez girdi - Son Dakika
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Çinli bilgisayar korsanları geçen yıl ABD'deki resmi bilgisayarlara 6 kez girdi

08.03.2022 20:26
Çinli bilgisayar korsanları geçen yıl ABD'deki resmi bilgisayarlara 6 kez girdi

NEW ABD'de 6 eyalet yönetiminin bilgisayarlarının Çin'e bağlı siber korsanlar tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

NEW ABD'de 6 eyalet yönetiminin bilgisayarlarının Çin'e bağlı siber korsanlar tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

ABD'de faaliyet gösteren Mandiant isimli siber güvenlik şirketinin raporunda, geçen yıl Çin hükümeti adına çalışan bilgisayar korsanlarınca en az 6 eyalet yönetiminin bilgisayar sistemlerine sızıldığı bilgisi paylaşıldı.

Mandiant'ın raporunda, siber saldırıya uğrayan eyaletlerin isimleri verilmezken APT41 isimli Çinli korsanların saldırılarının para amaçlı olabileceği görüşü Amerikan medyasındaki yorumlarda yer aldı.

Raporun detaylarında, bilgisayar korsanları hayvan sağlığı yönetimi için 18 eyalet tarafından kullanılan ticari bir uygulamadaki bir güvenlik açığından yararlandığı bildirildi.

Ayrıca Çinli grubun, Aralık 2021'de fark edilen ve yüz milyonlarca bilgisayarda bulunduğu belirtilen Log4 isimli bir yazılımdaki hatalardan faydalanmış olabileceği kaydedildi.

Çin hükümeti daha önce, ABD'ye yönelik bilgisayar korsanlığı suçlamalarını reddetmişti.

Bu arada, Mandiant, Google tarafından 5,4 milyar dolara satın alındığını duyurdu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çinli bilgisayar korsanları geçen yıl ABD'deki resmi bilgisayarlara 6 kez girdi - Son Dakika


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