Çinli bilim adamları iki tip korona virüs olduğunu keşfetti - Son Dakika
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Çinli bilim adamları iki tip korona virüs olduğunu keşfetti

6 saat önce

Çin'de yapılan bir araştırmada korona virüsün iki farklı virüse bölündüğü, L ve S diye adlandırılan korona virüslerden birisinin daha agresif ve hızlı yayıldığını diğerinin daha az bulaşıcı olduğunu açıklandı.

Çinli bilim adamları iki tip korona virüs olduğunu keşfetti, System.String[]

Çin'de yapılan bir araştırmada korona virüsün iki farklı virüse bölündüğü, L ve S diye adlandırılan korona virüslerden birisinin daha agresif ve hızlı yayıldığını diğerinin daha az bulaşıcı olduğunu açıklandı.

Pekin Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi ile Pasteur Enstitüsü uzmanları, korona virüsün iki farklı virüse bölündüğünü keşfetti. Bilim adamları iki yeni korona virüsü "L" ve "S" türleri olarak adlandırdı. İlk olarak ortaya çıkan ve "S tipi" olarak adlandırılan korona virüs daha hafif ve daha az bulaşıcı olarak kabul ediliyor. Daha sonra ortaya çıkan "L tipi' korona virüs ise daha hızla yayılıyor ve şu anda vak'aların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor.

Araştırmacılar, "L tipi"nin yaygınlaşma hızının Ocak ayının başından itibaren azaldığını belirtirken Wuhan'daki ilk bulaşmadan sonra diğer yerlerde L tipinin S tipine kıyasla neden azaldığı sorusuna yanıt arıyor. Bunun nedeni olarak ise Ocak 2020'den beri, Çin hükumetinin hızlı ve kapsamlı bir şekilde virüsü kontrol altına alma çabaları gösteriliyor.

(Serkan Bayar/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
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