Son Dakika › Dünya › Çinli bilim insanları 17 Avrupa ülkesine koronavirüsle mücadeleyi anlattı, tecrübelerini paylaştı - Son Dakika Dünya
Çinli bilim insanları 17 Avrupa ülkesine koronavirüsle mücadeleyi anlattı, tecrübelerini paylaştı
6 saat önce
Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19 başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayıldı. Salgınla mücadele önemli mesafe alan Çinli uzmanlar tecrübelerini telekonferans yoluyla 17 Avrupa ülkesinin yetkilileriyle paylaştı
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19 başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayıldı. Salgınla mücadele önemli mesafe alan Çinli uzmanlar tecrübelerini telekonferans yoluyla 17 Avrupa ülkesinin yetkilileriyle paylaştı
Çinli bilim insanları telekonferansta yüksek kan basıncı, diabet ve astım hastalarının virüse karşı daha korunmasız olduğuna dikkat çekti. Çinli uzmanlar virüsün belirtiler başlamadan önce daha bulaşıcı olduğu uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:48
Son Dakika Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, EURO 2020'nin ertelenmesinden yana Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı