Çinli bilim insanları 17 Avrupa ülkesine koronavirüsle mücadeleyi anlattı, tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çinli bilim insanları 17 Avrupa ülkesine koronavirüsle mücadeleyi anlattı, tecrübelerini paylaştı - Son Dakika Dünya

Çinli bilim insanları 17 Avrupa ülkesine koronavirüsle mücadeleyi anlattı, tecrübelerini paylaştı

6 saat önce

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19 başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayıldı. Salgınla mücadele önemli mesafe alan Çinli uzmanlar tecrübelerini telekonferans yoluyla 17 Avrupa ülkesinin yetkilileriyle paylaştı

Çinli bilim insanları 17 Avrupa ülkesine koronavirüsle mücadeleyi anlattı, tecrübelerini paylaştı, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19 başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayıldı. Salgınla mücadele önemli mesafe alan Çinli uzmanlar tecrübelerini telekonferans yoluyla 17 Avrupa ülkesinin yetkilileriyle paylaştı


Çinli bilim insanları telekonferansta yüksek kan basıncı, diabet ve astım hastalarının virüse karşı daha korunmasız olduğuna dikkat çekti. Çinli uzmanlar virüsün belirtiler başlamadan önce daha bulaşıcı olduğu uyarısında bulundu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:48 
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