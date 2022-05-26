Çinli Bilim İnsanları Çok Küçük ve Kıvrılabilen Bir Denetleme Robotu Tasarladı - Son Dakika
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Çinli Bilim İnsanları Çok Küçük ve Kıvrılabilen Bir Denetleme Robotu Tasarladı

26.05.2022 15:44
Çinli Bilim İnsanları Çok Küçük ve Kıvrılabilen Bir Denetleme Robotu Tasarladı

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, çapı bir santimetreden daha küçük boruların içinden bir solucan gibi kıvrılarak geçebilen "kasları" ve "ayakları" olan çok küçük bir robot geliştirdi.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, çapı bir santimetreden daha küçük boruların içinden bir solucan gibi kıvrılarak geçebilen "kasları" ve "ayakları" olan çok küçük bir robot geliştirdi. Science Robotics dergisinde Perşembe günü yayınlanan araştırmaya göre, elektrikli kablo ile çalışan 2,2 gram ağırlıkta ve 47 milimetre uzunlukta olan robot, potansiyel olarak, uçak motorlarının ya da petrol rafinerisi makinelerinin içindeki karmaşık ve dar boru hatlarını denetlemek için kullanılabilecek.

Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar, boru hatlarını denetleyen robotu, yapay kaslar olarak uzun ömürlü elastomer ve "ayaklar" olarak akıllı kompozit ankraj ünitelerini kullanarak oluşturdu. Robotun deneylerde, elastomerin kasılması sayesinde hem yatay hem de dikey olarak saniyede bir vücut uzunluğundan fazla hareket ettiği gösterildi. Çalışmaya göre robot ayrıca, farklı çaplara sahip L şekilli ve spiral şekilli borular ile hava ya da yağ ile dolu borular gibi çeşitli geometrilerdeki borularda hareket edebiliyor. Araştırmacılar, bir boru hattının şekline kolayca uyabilmesi amacıyla robotun modüler parçalarını birbirine tutturmak için mıknatıslar kullandı.

Ayrıca, çalışmanın sorumlularından biri olan Tsinghua Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde doçent Zhao Huichan, robotun farklı boru koşullarına pasif olarak uyum sağlamasına imkan tanıyan yumuşak bir gövdeye sahip olduğunu söyledi. Araştırmacılar, çalışma kapsamında, robotun yeteneklerini sergilemek için üzerine küçük bir endoskopik kamera monte ederek ve robota dışarıdan kumanda ederek bir borunun denetimini farklı hızlarda gerçekleştirdi.

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Kaynak: Xinhua

Tsinghua Üniversitesi, Mayıs, Robot, Uçak, Güncel, Son Dakika

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