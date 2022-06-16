Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı - Son Dakika
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Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı

16.06.2022 11:04

Çin'in resmi bilim organında dünya dışı yaşama dair kanıt bulunduğunu belirten bir rapor yayınlaması dikkat çekti. Ses getiren bu raporun apar topar yayından kaldırılması dikkat çekerken bilim insanları, Çin'in en büyük radyo teleskopu FAST'la yapay radyo sinyalleri tespit ettiklerini ileri sürdü.

Çinli araştırmacılar dünya dışı uygarlıkların varlığına dair kanıt bulduklarını iddia ettiler.

Bilim insanlarını ürperten radyo sinyali! Raporu apar topar yayından kaldırdılar

Devlet destekli Science and Technology Daily sitesinde yer alan rapora göre ülkenin dev teleskobu Sky Eye'ın uzaylı uygarlıklara dair belirtiler yakaladığı yayımlandı.

Bilim insanlarını ürperten radyo sinyali! Raporu apar topar yayından kaldırdılar

Söz konusu raporun kısa bir süre kaldırıldığı görüldü. Dünyanın en büyük radyo teleskobu olan Sky Eye'ın keşfettiği dar bantlı elektromanyetik sinyaller şimdiye kadar yakalananlardan farkı.

Bilim insanlarını ürperten radyo sinyali! Raporu apar topar yayından kaldırdılar

Ekibin söz konusu sinyalleri daha yakından incelediği belirtildi. Çin'in Sky Eye olarak da bilinen Küresel Diyafram Radyo Teleskop'u (FAST) resmen uzaylı avına başladı.

Bilim insanlarını ürperten radyo sinyali! Raporu apar topar yayından kaldırdılar

FAST'ın yeni görevi derin uzayı incelemek ve dünya dışı yaşama kanıt oluşturabilecek radyo sinyallerini bulmak.

Bilim insanlarını ürperten radyo sinyali! Raporu apar topar yayından kaldırdılar

Rapora göre 2020 yılında keşfedilen bu sinyallerin yapay olabileceği belirtildi. Bu yapaylık uzayda başka birileri tarafından üretildiği anlamına geliyor.

Bilim insanlarını ürperten radyo sinyali! Raporu apar topar yayından kaldırdılar

Devlet destekli Science and Technology Daily'nin raporuna göre Çin, dev Sky Eye teleskobunun uzaylı uygarlıkların belirtilerini yakalamış olabileceğini söyledi.

Bilim insanlarını ürperten radyo sinyali! Raporu apar topar yayından kaldırdılar

Rapora göre ekip 2020'de 2019'da toplanan verileri işlerken iki takım şüpheli sinyal tespit etti. Ekip ayrıca 2022'de ötegezegen hedeflerinin gözlem verilerinden başka bir şüpheli sinyal buldu.

Bilim insanlarını ürperten radyo sinyali! Raporu apar topar yayından kaldırdılar

Çin'deki Sky Eye düşük frekanslı radyo bandında son derece hassas ve yabancı uygarlıkların araştırılmasında kritik bir rol oynuyor. Yine de uzmanlar söz konusu sinyallerin radyo paraziti olabileceğini de söylüyor. Kaynak: NTV

Bilim insanlarını ürperten radyo sinyali! Raporu apar topar yayından kaldırdılar
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