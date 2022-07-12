Çinli Bilim İnsanları H5n1 Kuş Gribi Virüsünün Evrimini Tanımladı

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, küresel çapta yaşanan kuş gribi salgınlarına neden olan H5N1 virüsünün kaynağı, evrimi ve yayılmasının sistematik olarak tanımını yaptı. Çin Tarım Bilimleri Akademisi'ne bağlı Harbin Veterinerlik Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, geçtiğimiz günlerde Emerging Microbes & Infections isimli dergide yayınlandı. Çalışmada, halen dolaşımda olan H5N1 virüsünün, H5N8 kuş gribi virüsünün H1N1 ve H3N8 gibi alt türlerle bir rekombinasyonu olarak Hollanda'da Ekim 2020'de ortaya çıktığı bulundu.

Araştırma ekibine başkanlık eden Harbin Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'nden Chen Hualan, H5N1 virüsünün Avrupa, Afrika, Asya ve Kuzey Amerika'da Ekim 2020'den bu yana 70 milyonun üzerinde kümes hayvanının ölümünden sorumlu olduğunu söyledi. Araştırmacılar 28 ülkeden izole edilmiş 233 temsili H5N1 suşunun ayrıntılı bir filogenetik analizini yaptı. Bu analizin sonucunda virüsün yabani kuşlar arasında görülen farklı virüslerle karmaşık gen değişimleri yaşadığını ve ortaya çıktığı tarihten bu yana 16 genotip oluşturduğunu buldular. Araştırmacılar Çin'de Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında 26.767 yabani kuş ile kümes hayvanından toplanan numunelerden 13 H5N1 virüsü suşunu izole ettiler. Çin'de virüsün G1, G7, G9 ve G10 isimli dört genotipi tespit edildi. Chen, bu virüslerden üçünün daha önce başka ülkelerde de bildirildiğini söyledi. Antijenlik analizleri, Çin'de halen kullanılan H5-Re14 aşı suşunun virüsle uyumlu olduğunu gösterdi. Bu, H5 ve H7 trivalan inaktive kuş gribi aşılarının, bağışıklık kazanmış kümes hayvanlarını virüsten etkin bir şekilde koruyabileceğine işaret ediyor. Çalışma, yüksek riskli ülkeleri, kümes hayvanlarını kuş gribinin H5 alt türüne karşı aşılamaya çağırıyor.