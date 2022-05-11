Çinli Bilim İnsanları, "İnanılmaz Derecede Uzun" Bir Kuyruğa Sahip Yeni Bir Deniz Sürüngeni Fosili Buldu - Son Dakika
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Çinli Bilim İnsanları, "İnanılmaz Derecede Uzun" Bir Kuyruğa Sahip Yeni Bir Deniz Sürüngeni Fosili Buldu

11.05.2022 15:28
Çinli Bilim İnsanları, "İnanılmaz Derecede Uzun" Bir Kuyruğa Sahip Yeni Bir Deniz Sürüngeni Fosili Buldu

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, 244 milyon yıl öncesine tarihlenen, pachypleurosaur olarak bilinen, olağanüstü bir yüzücü olabileceğine işaret eden ve türünün şimdiye kadar görülen en uzun kuyruğuna sahip yeni bir deniz sürüngeni türü fosili keşfetti.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, 244 milyon yıl öncesine tarihlenen, pachypleurosaur olarak bilinen, olağanüstü bir yüzücü olabileceğine işaret eden ve türünün şimdiye kadar görülen en uzun kuyruğuna sahip yeni bir deniz sürüngeni türü fosili keşfetti. Bulunan pachypleurosaurlar, erken ve orta Triyas döneminden kalma, küçük ve orta boylu, kertenkele benzeri deniz sürüngenlerinden oluşuyor. Bu yeni tür, Honghe Hani ve Yi Özerk İli'ndeki keşfinin ardından Honghesaurus olarak adlandırıldı. 25,4 cm'lik kuyruk, bu canlının uzunluğunun yarısından fazlasını oluşturuyordu. Tahminen tam uzunluğu 47,1 cm'ydi. Bilim insanları, diğer pachypleurosaurlardaki daha önceki 58 kaudal omur rekorunun aşıldığını, bu canlının 69 kaudal veya kuyruk omurları dahil toplam 121 omura sahip olduğunu buldu.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, fosili geçen yıl Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinde bulmuşlardı. Baş araştırmacı Xu Guanghui, "Uzun bir gövdeye sahip bir su kertenkelesi şeklindeydi ancak süper uzun kuyruğu vücudunun diğer kısımlarından çok daha uzundu" dedi. Çoğu pachypleurosaur, maksimum uzunluğu nadiren 50 cm'yi aşacak kadar küçüktü. Xu, geçtiğimiz hafta Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada inanılmaz derecede uzun bir kuyrukla ilişkilendirilen uzun gövdenin sürüngenlere yüzme için manevra kabiliyeti ve enerjiyi etkin kullanma avantajını sağlayabileceğini belirtti.

Bu sürüngen grubunun ekolojik adaptasyonuna yeni bakış açıları sağlamanın yanında keşif aynı zamanda Çin'deki pachypleurosaurid deniz sürüngen türlerinin en eski fosili olma özelliğini taşıyor. Çin'de keşfedilen ilk deniz sürüngeni, 1957'de Keichousaurus olarak adlandırılmış bir pachypleurosaur'du. Zhejiang Doğa Tarihi Müzesi'nde araştırmacı olan, makalenin ortak yazarı Zhao Lijun, uzun kuyruklu Honghesaurus'un Keichousaurus'tan 4 milyon yıl daha önce yaşadığını, Avrupa'da bulunan pachypleurosauridler ile daha yakından ilişkili olduğunu ve bu familyanın Çin'deki en eski kaydını oluşturduğunu söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Hani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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