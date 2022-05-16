Çinli Bilim İnsanları, Kovid-19 Varyantlarına Karşı Koruma İçin Mozaik Aşı Geliştirdi - Son Dakika
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Çinli Bilim İnsanları, Kovid-19 Varyantlarına Karşı Koruma İçin Mozaik Aşı Geliştirdi

16.05.2022 17:24
Çinli Bilim İnsanları, Kovid-19 Varyantlarına Karşı Koruma İçin Mozaik Aşı Geliştirdi

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Kovid-19 varyantlarının enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayabilecek bir mozaik nanoparçacık Kovid-19 aşısı adayı geliştirdi.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Kovid-19 varyantlarının enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayabilecek bir mozaik nanoparçacık Kovid-19 aşısı adayı geliştirdi. Sun Yat-sen Üniversitesi, Guangzhou Tıp Üniversitesi İlk Bağlı Hastanesi ve Guangdong Eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bilim insanları, SARS-CoV-2 prototipi ve Alfa, Beta ve Gama olmak üzere üç ana varyantın spike proteinlerini içeren dört değerlikli mozaik nanoparçacık aşısını tasarladı. Virüs spike proteininin viral bağlanmada ve konak hücre ile füzyonda kritik bir rol oynadığı biliniyor.

Bu nedenle viral enfeksiyonu nötralize eden antikorların çoğu spike proteinini hedefliyor. Bununla birlikte, spike protein üzerinde yer alan virüs varyantlarından gelen mutasyonlar, geniş bir antikor direncine ve aşı ile ortaya çıkan serumlardan bağışıklık kaçışına yol açarak, mevcut aşıların etkinliğini çevreleyen ek belirsizlikler getiriyor. Nature Communications dergisinde yakın zamanda yayınlanan araştırmaya göre, nanoparçacığın farelerde ve insan olmayan primatlarda varyant suşlara karşı eşdeğer veya üstün nötrleştirici antikorlar ortaya çıkardığı ve geçmişe ait suşa karşı nötralizasyon titrelerinde yalnızca küçük bir azalma olduğu gösterilmiştir.

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Kaynak: Xinhua

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