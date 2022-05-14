Çinli Bilim İnsanları, Nesli Tehlike Altındaki Kaplumbağanın Bütün Genom Dizilimini Tamamladı - Son Dakika

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, dünyanın en büyük ve en nadir bilinen kaplumbağa türlerinden olan yumuşak kabuklu kaplumbağanın (Rafetus swinhoei) bütün genom dizilimini tamamladı. Bu türün, Çin'de 2019'un başında kayıt altında sadece dört bireyi bulunuyor ve bunlar arasında bir dişi ile bir erkek yer alıyordu. Çin'deki dişi yumuşak kabuklu kaplumbağanın 2019'da ölmesi, bu türü acil koruma pozisyonuna soktu. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü'nden bilim insanları Changsha Ekolojik Hayvanat Bahçesi'yle işbirliği yaptı ve histopatolojik inceleme sırasında ölü dişiden doku örnekleri topladı.

Bilim insanları, dişi yumuşak kabuklu kaplumbağanın yüksek kaliteli taslak kromozom-seviyesi genomunu, ilgili dizileme verilerini bir araya getirerek dizdi ve birleştirdi. Moleküler Ekoloji Kaynakları dergisinde yayınlanan makaleye göre araştırma, bilim insanlarına sadece türleri karşılaştırmalı genom bilimi stratejisini kullanarak incelemeleri için bir genomik kaynak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda vahşi doğada daha fazla potansiyel yumuşak kabuklu kaplumbağa bireyi bulmamız için de bir veri temeli sağlıyor.