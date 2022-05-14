Çinli Bilim İnsanları, Nesli Tehlike Altındaki Kaplumbağanın Bütün Genom Dizilimini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Bilim İnsanları, Nesli Tehlike Altındaki Kaplumbağanın Bütün Genom Dizilimini Tamamladı

14.05.2022 13:01
Çinli Bilim İnsanları, Nesli Tehlike Altındaki Kaplumbağanın Bütün Genom Dizilimini Tamamladı

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, dünyanın en büyük ve en nadir bilinen kaplumbağa türlerinden olan yumuşak kabuklu kaplumbağanın (Rafetus swinhoei) bütün genom dizilimini tamamladı.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, dünyanın en büyük ve en nadir bilinen kaplumbağa türlerinden olan yumuşak kabuklu kaplumbağanın (Rafetus swinhoei) bütün genom dizilimini tamamladı. Bu türün, Çin'de 2019'un başında kayıt altında sadece dört bireyi bulunuyor ve bunlar arasında bir dişi ile bir erkek yer alıyordu. Çin'deki dişi yumuşak kabuklu kaplumbağanın 2019'da ölmesi, bu türü acil koruma pozisyonuna soktu. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü'nden bilim insanları Changsha Ekolojik Hayvanat Bahçesi'yle işbirliği yaptı ve histopatolojik inceleme sırasında ölü dişiden doku örnekleri topladı.

Bilim insanları, dişi yumuşak kabuklu kaplumbağanın yüksek kaliteli taslak kromozom-seviyesi genomunu, ilgili dizileme verilerini bir araya getirerek dizdi ve birleştirdi. Moleküler Ekoloji Kaynakları dergisinde yayınlanan makaleye göre araştırma, bilim insanlarına sadece türleri karşılaştırmalı genom bilimi stratejisini kullanarak incelemeleri için bir genomik kaynak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda vahşi doğada daha fazla potansiyel yumuşak kabuklu kaplumbağa bireyi bulmamız için de bir veri temeli sağlıyor.

YORUMLAR
500
Japon Sörfçü Çin'in Tropik Adasında Dalgalar Üzerinde Tutkuyla Sörf Yapıyor Japon Sörfçü Çin'in Tropik Adasında Dalgalar Üzerinde Tutkuyla Sörf Yapıyor Çinli Otobüs Üreticileri Ortadoğu Pazarındaki Varlıklarını Genişletiyor Çinli Otobüs Üreticileri Ortadoğu Pazarındaki Varlıklarını Genişletiyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çinli Bilim İnsanları, Nesli Tehlike Altındaki Kaplumbağanın Bütün Genom Dizilimini Tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 13:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli Bilim İnsanları, Nesli Tehlike Altındaki Kaplumbağanın Bütün Genom Dizilimini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement