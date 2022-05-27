Çinli Bilim İnsanları Pirinçte Kuraklığa Dayanıklı Bir Gen Buldu - Son Dakika
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Çinli Bilim İnsanları Pirinçte Kuraklığa Dayanıklı Bir Gen Buldu

27.05.2022 13:27
Çinli Bilim İnsanları Pirinçte Kuraklığa Dayanıklı Bir Gen Buldu

SHANGHAİ, 27 Mayıs (Xinhua) -- Plant Biotechnology Journal'da yakın zamanda yayımlanan bir araştırmaya göre, Çinli bir araştırma ekibi çeltiğin kuraklığa direncini artırabilecek yeni bir gen buldu.

SHANGHAİ, 27 Mayıs (Xinhua) -- Plant Biotechnology Journal'da yakın zamanda yayımlanan bir araştırmaya göre, Çinli bir araştırma ekibi çeltiğin kuraklığa direncini artırabilecek yeni bir gen buldu.

Çalışma, OsRINGzf1 geninin hücrelerdeki su kanallarını azaltarak hücre su kaybını azaltabileceğini ve böylelikle çeltiğin kuraklık koşullarında suyu tutma kabiliyetini geliştirebileceğini belirtti. Araştırmanın katkı sunan yazarı, Shanghai Agrobiyolojik Gen Merkezi'nden Liu Hongyan, araştırma ekibinin kuraklığa dayanıklılığı düzenleyen geni bulmak amacıyla kurak koşullarda yetiştirilen pek çok çeltiği, normal koşullarda yetiştirilenlerle karşılaştırdığını söyledi.

Liu, OsRINGzf1'i çeltiğinin 4'üncü kromozomunu "fine mapping" (incelenen özelliği nedensel olarak etkilemesi muhtemel olan belirli genetik varyantları tanımlamak için bir genom çapında ilişkilendirme çalışmasından gelen özellikle ilişkili bir bölgenin analiz edildiği süreç) tekniğiyle tanımlandıklarını kaydetti. Araştırmanın baş yazarı Chen Shoujun, sonuçların genin aşırı ekspresyonunun çeltiğin kuraklığa ve tuz stresine karşı direncini arttırdığını, genin silinmesinin çeltiği kuraklığa daha duyarlı hale getirdiğini ifade etti. Chen, kuraklık koşullarında genin aşırı ekspresyonunun çeltiğin kontrol grubuna göre yüzde 10'un üzerinde daha fazla ürün elde ettiğini ve bu nedenle kuraklığın sebep olduğu verim kaybını azalttığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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