Çinli Bilim İnsanları, Plastiği Parçalayabilen Deniz Mantarı Keşfetti - Son Dakika

QİNGDAO, 26 Mart (Xinhua) — Sun Chaomin başkanlığındaki araştırma ekibi, 2016 yılından bu yana 1000'den fazla plastik çöp topladı ve bir plastik numunesinde mantar buldu. Mantar yaklaşık dört ay içinde plastiğin büzülmesini, renginin değişmesini ve küçük parçalara bölünmesini sağladı. Sun, "Mantarın yaklaşık yüzde 95'lik bir bozunma etkinliği sergileyebildiği ve çevreye zararsız olduğu doğrulandı" dedi. Araştırmacılar, mantarın kültür durumunu ve bozunma etkinliğini geliştirdi. Polyester poliüretan ve biyolojik olarak parçalanabilen plastikler, mantar tarafından iki hafta içinde parçalara ayrılabiliyor.

Araştırma ekibi, çalışma sonuçları için ulusal bir patent başvurusunda bulundu. Her yıl 8 milyon tondan fazla plastik atığın okyanusa aktığı ve dünya genelindeki gıda zincirine girerek deniz ekosistemi için büyük tehdit oluşturan mikroplastiklere dönüştüğü tahmin ediliyor. Sun, deniz mantarlarının plastik bozulmaya karşı umut verici bir aday olarak kabul edildiğini ve küresel plastik kirliliğine yeni çözümler sunabileceğini kaydetti.